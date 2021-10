Gianluca Vacchi apre 5 nuovi ristoranti: dove si trovano e cosa si potrà mangiare

L’imprenditore ed influencer Gianluca Vacchi apre 5 nuovi ristoranti: ecco dove si trovano e cosa si potrà mangiare da lui

Tutti conoscono Vacchi come influencer, pochi invece sanno che Gianluca è anche un imprenditore di successo. Dopo aver fatto diventare grande la sua azienda, adesso Vacchi si lancia anche nel mondo della ristorazione. L’uomo aprirà presto cinque nuovi locali.

Gianluca Vacchi apre 5 nuovi ristoranti

Gianluca Vacchi è uno degli imprenditori di maggior successo in Italia. L’uomo ha raggiunto il successo anche grazie ai social, dove è divenuto famoso per l’ostentazione della sua ricchezza. Il suo motto, “enjoy”, è divenuto quasi un light motiv sui social. Su Instagram ha un seguito enorme: il suo account, infatti, conta oltre ventuno milioni di seguaci. Oltre che un imprenditore ed influencer, Vacchi è anche un deejay ed ha già lanciato diversi brani, tra cui “Love”.

Vacchi, però, è soprattutto un imprenditore. L’uomo ha portato al successo l’azienda di famiglia, l’IMA S.p.A, società che si occupa della creazione di componenti in plastica e che pare fatturi, anche grazie a lui, più di un miliardo all’anno.

Di recente, Vacchi si è lanciato anche nel mondo della ristorazione. L’influencer infatti sta per aprireo 5 nuovi locali tra Roma e Milano. Vacchi ha investito su un nuovo food brand, Kebhouze, e presto aprirà una catena di kebab.

In una nota pubblicata dal suo staff si legge: “Cinque aperture in contemporanea sono previste da subito a partire da inizio dicembre di cui 3 a Milano, in zone nevralgiche della città come Corso Buenos Aires, Via Paolo Sarpi e Porta Genova e 2 store a Roma, all`interno del Centro Commerciale Euroma2 e a Via Ostiense“. Sono in programma, inoltre, altre 20 aperture in Italia e all’estero.

L’iniziativa è stata accompagnata da una campagna social fatta per promuovere il fast food. Vacchi ha girato una serie di video nella sua villa di Bologna insieme a Keb, misterioso personaggio in costume alto oltre 2 metri con una grande testa a forma di kebab su cui si poggia una corona d’oro e che fungerà da mascotte della nuova catena di ristoranti.