La inquadrano spesso, ma sapete quanto costa la poltrona di Fedez e Chiara Ferragni?

Da veri re di stile, Chiara Ferragni e Fedez curano ogni dettaglio della loro splendida casa, ma quanto cosa la loro poltrona super cool?

Chiara Ferragni e Fedez ci hanno abituati ormai da anni al loro stile all’ultimo grido; della perfetta sincronia con le ultime tendenze, la celeberrima influencer cremonese, si sa, ne ha fatto il suo marchio di fabbrica.

Su loro seguitissimi profili social, Fedez e sua moglie condividono tanto della loro vita quotidiana come ad esempio i primissimi strepitosi dettagli del loro nuovo appartamento di City Life a Milano ancora in fase di costruzione. Conoscendo l’eccellente gusto della bionda regina del web, il risultato finale sarà sicuramente sbalorditivo.

I follower della Ferragni sono sempre molto attenti alle scelte della loro icona e i più attenti avranno certamente fatto caso ad un particolare della sua casa davvero da togliere il fiato. Parliamo della pazzesca poltrona rosa firmata Louis Vitton che spesso viene appare nelle storie o negli scatti pubblicati dai Ferragnez. Ma quanto costerà questo ‘gioiellino’?

Chiara Ferragni e Fedez, il costo della loro poltrona è da capogiro: stenterete a crederci

Come ben sappiamo, al centro del magnifico salone che tante volte vediamo fare da sfondo ai video e ai post della coppia ci sono due grandi divani in pelle.

Accanto ad essi è posizionata la famosa poltrona, impossibile da non notare data la tinta alquanto fashion e l’inconfondibile marchio conosciuto in tutto il mondo. Se il prezzo ufficiale per quel modello (un Grasshopper) risulta raggiungere i 1795 euro, 2000 con l’aggiunta del poggiapiedi, nel caso della Ferragni la cifra andrebbe ben oltre. Si tratta infatti di un pezzo unico: è stata infatti personalizzata dall’artista Etai Drori.

Un altro incredibile dettaglio con cui la regina indiscussa della moda ha lasciato i fan a bocca aperta ancora una volta!