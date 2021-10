Gary ha chiesto aiuto alla dottoressa de La clinica delle pelle per l’enorme massa che aveva dietro le testa: cos’è successo, clamoroso!

Il caso di Gary, nel corso della prima stagione de La Clinica della pelle, è stato tra quelli che ha particolarmente catturato l’attenzione dei telespettatori. Recatosi presso lo studio della dottoressa Emma Craythorne per chiedere il suo aiuto, il giovane ha raccontato alla dermatologa di avere una massa enorme dietro la testa!

Da quanto si apprende dal racconto di Gary alle telecamere del programma, sembrerebbe che questa massa sia comparsa dietro allo testa diverso tempo fa, ma che, col passare degli anni e del tempo, le sue dimensioni siano notevolmente aumentate. È proprio per questo motivo che, quindi, ha deciso di chiedere aiuto alla dottoressa Craythorne! Cosa sarà successo, però? La dermatologa avrà accolto la sua richiesta? Assolutamente si, ovviamente! Prima di svelarvi cos’è successo, però, vi anticipiamo che si è verificato un vero e proprio colpo di scena. Pochissimi istanti prima dell’intervento, la bella Emma ha deciso di rimandare ed, addirittura, annullare l’intervento. Perché? Scopriamo insieme ogni cosa!

Gary a La clinica della pelle, clamoroso colpo di scena prima dell’intervento: cos’è successo

Appena vista la massa enorme presente dietro la testa di Gary, Emma Craythorne ha avuto un’unica diagnosi. Si tratta di un lipoma! Quindi, di un ammasso di cellule adipose! Il peggio, quindi, per il buon Gary è scongiurato. Ed è felice di sapere che quella massa non è nulla di grave. Quello che, però, accadrà qualche istante prima del suo intervento, lo destabilizzerà completamente.

Portato in sala operatoria per l’intervento, Emma trova davanti a sé una situazione piuttosto critica. Quella che, inizialmente, le sembrava un ‘normale’ lipoma sotto pelle, in realtà si è dimostrato tutt’altro. Ed è per questo motivo che ha scelto di non operare presso il suo studio, ma di affidare il ‘caso’ di Gary ad un vero e proprio chirurgo. “Ci sono rischi di emorragie”, ha detto la dermatologa. “Sono deluso, ma è meglio andare sul sicuro piuttosto che rischiare”, ha esclamato Gary appena appresa la cattiva notizia.

Fortunatamente, l’intervento col chirurgo è andato per il meglio. E Gary, insieme alla sua famiglia, è finalmente felice!