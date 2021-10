Quando Jo Squillo fu squalificata da un altro reality: ricordate quale e perché?

Attualmente concorrente del GF Vip 6, negli anni Duemila Jo Squillo partecipò ad un altro reality ma fu squalificata quasi subito: ricordate?

La stiamo vedendo in queste settimane al GF Vip 6 dove, proprio nelle ultime puntate, è stata protagonista di un acceso scontro con Katia Ricciarelli, ma per Jo Squillo questo non è il primo reality.

Come in ogni edizione del GF Vip, anche in quella in corso ci sono concorrenti con una carriera artistica davvero ricca alle spalle. E’ il caso ad esempio di Carmen Russo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e sicuramente Jo Squillo.

Il debutto artistico di Jo, al secolo Giovanna Coletti, come molti sapranno avvenne nei lontani anni ’80 durante i quali pubblicò il suo primo album, Girl senza paura. Il suo talento però abbraccia diversi campi dello spettacolo. Oltre ad essere un’affermata cantante con all’attivo vari dischi e brani di successo, è anche un’apprezzatissima conduttrice radiofonica e televisiva e regista di film e documentari.

La sesta edizione del GF Vip non è il primo reality a cui prende parte la bionda artista milanese. In passato è stata concorrente di altri due programmi dello stesso genere e da uno fu squalificata. Vediamo cosa accadde.

Jo Squillo squalificata da un reality: era il 2005, ricordate cosa successe?

Gli altri due reality a cui Jo ha partecipato prima di entrare nelle celebre casa di Cinecittà sono stati L’Isola dei Famosi nel 2019 e La Fattoria 2 nel 2005.

Ebbene, proprio durante quest’ultimo, fu deciso nei suoi confronti il più severo dei provvedimenti. Quella seconda edizione, ambientata in Brasile e condotta da Barbara D’Urso, fu vinta da Raffaello Tonon. Jo invece fu espulsa durante la prima settimana per aver infranto le regole del programma. Ma cosa aveva combinato? In pratica, aveva occupato l’appartamento dotato di molti comfort destinato al migliore concorrente della settimana, detto ‘capo contadino’.

