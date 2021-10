Siete curiosi di sapere quanto costa una visita con la dottoressa Pimple Popper? Non tutti lo sanno e in molto se lo saranno chiesti: i dettagli.

È il personaggio del momento, la dottoressa Pimple Popper. Protagonista indiscussa dell’omonimo programma di Real Time, la splendida Sandra Lee è la regina dei casi impossibili. Così come Emma Craythorne, dermatologa del programma ‘La clinica delle pelle’, anche la bella Lee vanta di un successo davvero spropositato. Ed ogni volta che prende in cura i suoi pazienti, ne riesce sempre ad uscire con un risultato davvero positivo.

Specializzata in dermatologia, Sandra Lee accoglie nel suo studio tutti quei pazienti che hanno gravissime problematiche legate alle pelle. E riesce sempre a trovare una soluzione. Anche voi siete rimasti affascinati dal suo metodo e volete sapere quanto costa una visita con lei? Come darvi torto: la dottoressa Pimple Popper ha davvero le mani d’oro. Preparatevi, però: stando a quanto si apprende, sembrerebbe che i prezzi non siano affatto alle stelle. Bando alle ciance adesso: scopriamo tutto quello che occorre sapere!

Quanto costa una visita con la dottoressa Pimple Popper?

Se anche voi siete rimasti piacevolmente affascinati dalla sua gentilezza e dal suo metodo infallibile e volete sapere ogni cosa sul suo conto, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo ampiamente spiegato dove si trova il suo studio. E, soprattutto, quanto guadagna, dato il suo seguito e clamore. A questo punto, però, ci chiediamo: quanto costa una visita con la dottoressa Pimple Popper?

Se avete intenzione di chiedere aiuto alla dottoressa Pimple Popper ed uscire con una pelle completamente nuova, sappiate che richiedere una visita con lei non è affatto difficile. Quello che dovete fare, infatti, è prenotare una visita presso questa clinica Skin Physicians and Surgeons. Ma non è affatto finita qui. Da quanto si legge su TV Blog, sembrerebbe che, appena fatta la prenotazione, un’addetta alla segreteria vi contatterà quanto prima. E vi informerà che il primo importo da pagare è quello di 120 dollari per una ‘visita conoscitiva’. E che questo stesso importo, poi, si dovrà sommare a qualsiasi tipo di trattamento scegliate. Pensate, si legge che per una rimozione di un brufolo si può arrivare a spendere un minimo di 500 euro fino ad un massimo di 700. Prezzi, senza alcun dubbio, considerevoli, ma i risultati sono garantiti.

L’avreste mai immaginato?