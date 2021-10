E’ Renato Poggi in Un posto al sole: ricordate dove abbiamo visto l’attore in passato? Impossibile dimenticare.

Seguitissima soap opera, Un posto al sole va in onda esattamente dal 1996. Da allora non si è più fermata. Ci fa compagnia dal lunedì al venerdì. La trama racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini e porta in scena tematiche molto importanti.

Nelle ultime settimane, sta riscontrando grande attenzione il caso di Susanna. La giovane è stata aggredita. Ormai, sappiamo benissimo chi è il colpevole, Mattia, il rider del Caffè Vulcano. Ma la verità ancora non è stata scoperta. Abbiamo avuto modo di vedere che, tra gli indagati, c’è anche Renato Poggi. Questo personaggio è presente fin dalla prima stagione, andata in onda ben 25 anni fa. Ad interpretarlo Marzio Honorato. L’attore oggi vanta una carriera pienissima: ricordate dove l’abbiamo visto?

In Un posto al sole è Renato Poggi: dove abbiamo già visto l’attore?

In Un posto al sole, negli ultimi tempi, al centro dell’attenzione, c’è l’aggressione di Susanna. La giovane si è risvegliata dal coma, ma non ha ricordato chi è stato ad aggredirla. Sappiamo noi benissimo, però, che il suo aggressore è Mattia. Tra gli indagati c’è Renato Poggi.

Come anticipato, questo personaggio è interpretato dal 1996 da Marzio Honorato. In questi anni, però, abbiamo avuto il piacere di vedere l’attore anche in altri ruoli: ricordate esattamente dove? Honorato è uno storico interprete del teatro eduardiano ed è famoso soprattutto per il personaggio di Vittorio Elia in Natale in casa Cupiello. Ha recitato ne Il Camorrista, Cafè Express, Lacrime Napoletane con Mario Merola, Così parlò bella vista con Luciano De Crescenzo, Senza Scrupoli, Tentazione, La tristezza ha il sonno leggero.

L’attore ha anche recitato nella miniserie Ma cos’è questo amore, L’eredità della priora, Fregoli, Naso di cane. Questi sono solo alcuni film tra cinema e televisione, sarebbe difficile citarli tutti. Ovviamente, dal 1996 è impegnato nella soap Un posto al sole. Il ruolo di Renato Poggi gli ha donato un successo ancora più forte.