Sanremo 2022, svolta storica: la decisione di Amadeus ‘spiazza’ il pubblico

Svolta storica per il Festival di Sanremo 2022, la decisione del direttore artistico Amadeus ‘spiazza’ il pubblico: di cosa si tratta

Si avvicina la nuova edizione del Festival di Sanremo. La manifestazione canora andrà in onda a febbraio 2022. Nel frattempo è stato pubblicato il regolamento. Ci sono alcune novità importanti, anzi in alcuni casi si tratta di una vera e propria svolta storica per la manifestazione.

Sanremo 2022, svolta storica: la decisione di Amadeus

A febbraio 2022 andrà in onda la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Per la terza volta consecutiva sarà diretta e condotta da Amadeus. Il pubblico ha chiesto a gran voce il ritorno di Ama e la Rai li ha accontentati. Con grande probabilità si riformerà la coppia con Rosario Fiorello. I due sono stati i mattatori delle due precedenti edizioni. Non si conoscono ancora, invece, quali saranno le co-conduttrice del Festival. In lizza ci sono tantissimi nomi, ma ancora nessuna conferma.

Nel frattempo è stato pubblicato il regolamento della settantaduesima edizione della manifestazione canora. Ci sono due grosse novità, che rappresentano una svolta storica per il Festival della canzone italiana. Il direttore artistico, infatti, ha preso un’importante decisione. Nella settantaduesima edizione della manifestazione canora non ci saranno eliminazioni fino alla serata finale. I big in gara, dunque, arriveranno tutti all’ultima serata, quando poi alcuni verranno scartati.

Un’altra novità, invece, riguarda la serata delle cover. Nella 72esima edizione del Festival le cover potranno essere cantante anche in inglese. Si tratta di una svolta veramente storica. Come accoglierà il pubblico queste modifiche al regolamento?

I big in gara

Il conduttore e direttore artistico Amadeus è al lavoro per formare la rosa dei big in gara nella settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Nei giorni scorsi sono circolati alcuni nomi. Come riporta Il Messaggero, sul palco dell’Ariston potrebbe tornare Elisa: la cantante avrebbe presentato una canzone con il noto rapper Rkomi. Gli altri nomi caldi, invece, sono: Loredana Bertè, Tommaso Paradiso, Alfa e Aka7even, Francesco Renga, Marco Masini, Gianluca Grignani, Giusy Ferreri, Dolcenera, Simona Molinari, Carmen Consoli, i Kolors, i Boomdabash e tanti altri ancora.