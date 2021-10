Soleil Sorge nel 2014 ha partecipato a Miss Italia: l’incantevole concorrente del Grande Fratello VIP aveva solo 20 anni quando si presentava al pubblico…Ecco le immagini.

Modella, influencer, oggi protagonista del Grande Fratello VIP. Soleil Sorge è uno dei volti televisivi più chiacchierati del momento!

L’italo americana, figlia unica nata dal matrimonio tra mamma americana e papà italiano, ha vissuto la sua infanzia tra Los Angeles e Roma. E’ nella Capitale che in seguito ha deciso di stabilirsi per dare vita alla sua carriera. Il mondo del piccolo schermo l’ha sempre affascinata e così, è riuscita, pian piano ad entrarci. Si è fatta conoscere nello studio di Uomini e Donne: era la corteggiatrice di Luca Onestini. Ma prima ancora di entrare a far parte del dating show, è stata una delle protagoniste di Miss Italia! Era il 2014!

Ricordate Soleil Sorge a Miss Italia? Aveva solo 20 anni: bellissima

Aveva solo 20 anni quando si è presentata a Miss Italia. “Mi chiamo Soleil ho 20 anni, studio Economia alla Sapienza di Roma” si presentava l’attuale concorrente del GF VIP, in diretta sul palco del famoso concorso di bellezza.

Soleil Sorge raccontava la sua passione per il mondo dello spettacolo: il suo sogno nel cassetto? Quello di diventare una presentatrice. “Miss Italia sta cambiando, va verso un modello di donna forte e dinamico, attivo. Mi sento di poter rappresentare queste qualità” aggiungeva l’italo americana.

Il dettaglio davvero particolare riguarda le sue ‘sfidanti’ in quella edizione. Sul palco di Miss Italia, insieme a Soleil, c’erano altri volti famosi della tv italiana! Parliamo di Giulia Salemi, ex gieffina ed attuale conduttrice di GF VIP Party, e Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne!

