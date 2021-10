Soleil Sorge, il ‘retroscena’ spiazza i fan: a svelare il tutto è stata sua madre

Quello che abbiamo saputo di Soleil Sorge ha spiazzato i fan: a svelare il ‘retroscena’ è stata proprio sua madre.

Soleil Sorge è sicuramente una delle protagoniste di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Spesso, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne si ritrova al centro dell’attenzione. I motivi sono diversi.

Sicuramente la sua forte personalità è spesso in contrasto con quella degli altri concorrenti. Nelle ultime puntate, abbiamo avuto modo di vedere e conoscere il suo rapporto con Gianmaria. A quanto pare, i due, in passato, hanno avuto una frequentazione ma è finita lì. In casa hanno avuto modo di parlarne e gli scontri non sono mancati. Lunedì 25 ottobre c’è stata una nuova puntata e nel corso del Gf Vip party, condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, è intervenuta anche la mamma di Soleil, Wendy Kay. La donna, parlando, ha svelato un retroscena pazzesco, che ha lasciato anche le conduttrici senza parole.

Soleil Sorge, il ‘retroscena’ ha spiazzato i fan: cosa ha rivelato sua madre

Il Grande Fratello Vip è iniziato da più di un mese. Oggi siamo nel vivo del gioco. Spesso, al centro dell’attenzione dei concorrenti e anche del pubblico, c’è Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice continua a ricontrare il forte apprezzamento del pubblico.

E’ andata due volte in nomination ed è stata salvata per prima, avendo la possibilità di scegliere una persona da mandare direttamente al televoto. Soltanto qualche settimana fa, è stata accusata dagli altri concorrenti di ‘razzismo’. Ma Alfonso Signorini, in diretta, ha cercato di far quietare gli animi e di portare chiarezza in questa turbolenta situazione. Lunedì 25 ottobre, prima della puntata, nel corso del GF Vip Party, condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, è intervenuta la mamma di Soleil. La donna ha svelato un ‘retroscena’ pazzesco.

A quanto pare la Sorge è stata amica di due grandi star, ovvero Kendall e Kylie Jenner. Proprio così! Wendy ha rivelato che andavano sempre alle feste di Soleil a casa. Sappiamo che, la concorrente ha vissuto a Los Angeles. Questa rivelazione ha lasciato piacevolmente spiazzate le due conduttrici e i fan.