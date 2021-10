“E’ stato un percorso lungo”: dopo tanta sofferenza arriva la notizia più dolce, è incinta!

La notizia è arrivata in modo del tutto inaspettato e ha emozionato i migliaia di fan. Una delle coppia più amate e seguite, presto diventeranno genitori. L’annuncio è stato dato tramite i social, con una certa creatività.

Ma sono state le parole, a corredo del post, a lasciare tutti senza parole. Dopo tanta sofferenza, questa, è la notizia più dolce. Dopo aver immaginato per notti e giorni questo momento, aver sperato senza mai arrendersi, il giorno tanto atteso è arrivato. E’ incinta del suo primo figlio!

Leggi anche Ricordate l’adorabile ragazzino? Dimenticatelo: ora è un uomo ed è convolato anche a nozze, che gioia!

Dopo tanta sofferenza, la notizia più dolce: è incinta, che gioia!

E’ arrivata ed ha emozionato tanto la notizia della dolce attesa. Dopo aver immaginato questo momento da tempo, dopo le notti insonne, dopo tanta sofferenza e soprattutto tanta speranza, l’annuncio che ha lasciato tutti senza parole.

Leggi anche Georgette Polizzi: “Ho pensato di non farcela”, e quella forza di rialzarsi, sempre

Georgette Polizzi è incinta. Lei e Davide Tresse diventeranno presto genitori. Conosciamo benissimo il grande amore che li ha contraddistinti, quando, hanno partecipato a Temptation Island. Da allora, di strada insieme ne hanno fatta. Georgette è affetta da sclerosi multipla, e più volte ha mostrato che, non bisogna nascondersi, ma lottare e andare avanti. E così è stato. Non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma e più di un mese fa, è arrivata la notizia più bella.

“Questo giorno è arrivato ed io non ci credo ancora. Ho sempre sostenuto che i miracoli si avverano solo se ci credi… quanto ho lottato per riuscire a realizzare il nostro sogno. Sono mamma di una blastocisti espansa di un percorso di PMA e non me ne vergogno. Sappiate che è l’infertilità che avvicina una coppia a questo percorso, non la sclerosi multipla. È stato un percorso lungo, fatto di sofferenze vere, pianti, cicatrici, dolori fisici, sacrifici…”, ha scritto Georgette. Non solo, la coppia, ha anche svelato il sesso del bambino, pubblicando un video, in cui, sono i colori a rivelarlo. Georgette e Davide diventeranno genitori di una femminuccia!