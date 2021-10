In questa foto aveva soltanto 14 anni ed era alle sue prime apparizioni televisive, oggi è amatissima: l’avete riconosciuta?

Riconoscerla in questo scatto è davvero un gioco da ragazzi! Sebbene qui abbia soltanto 14 anni, è completamente rimasta identica in tutto questo tempo! Stiamo parlando proprio di un volto amatissimo della televisione italiana. Che, oltre ad essere ogni giorno sul piccolo schermo con un programma davvero incredibile, in queste ultime settimane è la protagonista indiscussa di un’amatissima e seguitissima serie tv.

Ad oggi, come dicevamo, è diventata una splendida donna di successo. Amatissima e seguitissima, la conduttrice ed attrice ha saputo conquistare una larghissima e grandissima fetta di estimatori non soltanto per la sua bellezza, che parliamoci chiaro è davvero irresistibile, ma anche per il suo incredibile talento. Sa ballare, sa condurre, sa recitare e sa cantare: insomma, è un’artista con la ‘a’ maiuscola, non c’è che dire. Siete curiosi, però, di sapere di chi stiamo parlando esattamente? In questa foto riproposta in alto, aveva soltanto 14 anni ed era alle sue prime apparizioni, ma chi è oggi? Scopriamo insieme ogni cosa.

Qui aveva soltanto 14 anni, oggi è amatissima: impossibile non riconoscerla!

Oggi è una donna amatissima del piccolo schermo, ma voi siete riusciti a riconoscerla in questo scatto di quando aveva soltanto 14 anni?

Giovanissima e già bellissima, la quattordicenne, ancora prima di diventare una presenza fissa ed amatissima del piccolo schermo italiano, ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo attraverso diverse sfilate. Questa foto riproposte in alto, infatti, la ritraggono proprio quando, appena di 14 anni, compiva i suoi primissimi esordi televisivi. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente preso il volo. Dopo l’apparizione a Miss teenager, infatti, la splendida ragazza ha partecipato a Miss e Mister ’96. E, dopo qualche tempo, ha intrapreso la carriera da attrice. Diventando, quindi, tutto ciò che adesso. A questo punto, però, vi chiediamo: l’avete riconosciuta? Stiamo parlando proprio di lei: Bianca Guaccero!

Diteci la verità: l’avevate riconosciuta? Una cosa c’è da dirla: che abbia 14 anni o che sia adesso una donna in carriera, Bianca Guaccero è sempre identica e bellissima. Siete d’accordo?