Il passato da cameriera di Belen Rodriguez nasconde un particolare retroscena: la showgirl argentina ha raccontato tutto!

Showgirl, modella, conduttrice: Belen Rodriguez è uno dei personaggi televisivi più seguito ed apprezzato in Italia.

Oggi volto di Tu Si Que Vales, ne ha fatta di strada da quando, a soli 17 anni, si è trasferita in Italia. Nel 2004 è arrivata nel bel paese, dall’Argentina, ed ha iniziato subito a lavorare per diversi marchi come modella. Il debutto nel piccolo schermo è arrivato nel novembre del 2006 quando divenne ospite fisso di TeleBoario, rete televisiva locale della Val Camonica. Da lì a poco entrò in Rai e da allora, ha ricoperto diversi ruoli in famosi programmi televisivi. La Rodriguez, in un’intervista rilasciata diversi anni fa, ha confessato un retroscena riguardo il suo primo lavoro.

Belen Rodriguez, il passato da cameriera: “Avevo 17 anni, gli diedi la pizza in faccia”, il particolare aneddoto

Ospite ad un evento, anni fa, Belen Rodriguez fu intervistata da Vanity Fair. La showgirl argentina confessò un particolare retroscena riguardo il suo passato, quando lavorava come cameriera.

“Ero la cameriera in un ristorante italiano. Arrivarono dei clienti e volevano che io servissi al loro tavolo, non era però quello il mio settore. Il proprietario mi disse di andare e quando passai per servire le pizze, il padre della ragazza di quel settore, che faceva il cassiere, si arrabbiò perchè pensava che io facessi perdere la mancia alla figlia. Disse “Piantala di sculettare, porta il mangiare”. Mi sentii offesa, con il caratteraccio che ho, avevo 17 anni e gli diedi la pizza in faccia al signore” sono le parole di Belen Rodriguez.

Nessuno era al corrente di questo dettaglio sul suo passato! L’episodio dimostra che, già all’epoca, esattamente come adesso, Belen Rodriguez non passa affatto inosservata. Il suo carattere forte e deciso le ha permesso di raggiungere il successo!

