Da cantante di Amici ad adesso…la sua vita è cambiata totalmente! Ha lasciato la musica: ecco cosa fa oggi l’ex allieva del talent show!

La ricordate ad Amici di Maria De Filippi 8? Non immaginereste mai, la sua vita, dopo il talent show, è cambiata drasticamente.

Sono trascorsi oltre 12 anni da quando concludeva la sua esperienza nel talent show di Canale 5. Nella categoria canto, si classificò settima: parliamo di Martina Stavolo! L’ex cantante, durante la sua esperienza nel programma, si fece notare per il suo carattere e per la sua musica. A distanza di anni, ha deciso di abbandonare il mondo della musica: oggi, nella vita, fa tutt’altro.

Da cantante di Amici adesso fa tutt’altro: “Ho lasciato la musica per fare…”

Martina Stavolo ha scelto di chiudere con la musica, nonostante il grande talento. Dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi ha proseguito a cantare ma non sempre era felice di ciò che faceva.

“Nel mondo dello spettacolo e della musica un giorno ero alle stelle ed un altro alle stalle. Non avevo un mio equilibrio, anche perché è un mondo dove non puoi fare tutto quello che vuoi fare realmente. Per me quella del talent era stata un’esperienza fantastica, che però si poteva chiudere lì. E ad oggi posso dire che quella esperienza mi è servita tantissimo. Ho conosciuto tante persone e ho vissuto tante emozioni. Con i ragazzi di Amici abbiamo fatto concerti con 70mila persone. E 70mila persone che cantano la tua canzone non te le scordi” ha confessato la Stavolo a Fanpage.

Oggi l’ex allieva di Amici è una psicologa: sui social Martina condivide post motivazionali e scatti della sua vita quotidiana. “Il mio lavoro da psicologa mi dà felicità ed emozioni, cosa che in passato non credevo più possibile. Mi riempie le giornate, anche perché è un lavoro che richiede tanto impegno” ha raccontato nel corso della sua intervista.

