Clamoroso colpo di scena a Beautiful: torna uno dei personaggi più amati di sempre; i dettagli di questa interessante novità.

Colpi di scena a non finire a Beautiful. Da ben 35 anni, la soap opera americana tiene incollati alla tv milioni di telespettatori, che seguono con passione le vicende della famiglia Forrester. E sono proprio i continui colpi di scena a tenere col fiato sospeso il pubblico, anche quello italiano: nel nostro Paese la soap va in onda dal ’90, con grande successo. Un successo destinato a crescere sempre di più dopo la succulenta anticipazione arrivata dagli Usa: sapete chi sta per tornare a Los Angeles?

Uno dei personaggi più amati di sempre sta per fare il suo ritorno nella soap e siamo certi che creerà un bel po’ di scompiglio tra i protagonisti. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà nei prossimi mesi, siete nel posto giusto!

LEGGI ANCHE ——>Beautiful, anticipazioni americane: nuovo amore in arrivo per Thomas, si tratta proprio di lei!

Beautiful, il colpo di scena che nessuno si aspettava: torna uno dei personaggi più amati

Non è raro che, in Beautiful, alcuni dei protagonisti vadano e vengano, prendendosi delle pause dal set. Fatta eccezione per le colonne portanti Eric, Brooke e Ridge ( che ha però cambiato attore, è successo a molti personaggi di uscire temporaneamente di scena, per poi tornare. Ebbene, è quello che succederà ben presto con uno dei personaggi più amati di sempre della soap. Che, dopo alcuni anni di assenza, tornerà a Los Angeles! Di chi parliamo?

Proprio di lei, Taylor Hayes, ex moglie di Ridge Forrester e mamma di Steffy e Thomas. La psicologa è nella soap dalla primissima stagione, da sempre rivale in amore di Brooke. Taylor tornerà più carica che mai: creerà nuovi problemi alla coppia formata da Ridge e la Logan? Staremo a vedere! La grandissima novità è che Taylor tornerà, ma con un altro volto: non sarà infatti la storia attrice Hunter Tylo ad interpretare la dottoressa. Il ruolo è stato affidato a Krista Allen, che per la prima volta vestirà i panni della Hayes.

LEGGI ANCHE —->È il dottor Finn in Beautiful, ma sapete chi è la moglie dell’attore? È famosissima

I fan sono divisi: da un lato la gioia di rivedere il personaggio di Taylor nella soap, dall’altro la nostalgia di non rivedere Hunter in scena. Non ci resta che attendere le puntate in cui comparirà la nuova Taylor e scoprire tutte le novità in arrivo. Noi non vediamo l’ora!