Com’è finito Luce dei tuoi occhi? Ultima puntata ‘choc’: clamoroso!

Com’è finito Luce dei tuoi occhi? L’ultima puntata della serie televisiva ha regalato un colpo di scena choc: davvero clamoroso!

Era il momento che più aspettavamo ed è arrivato! A distanza di ben sei settimana dall’inizio di questo straordinario cammino, Luce dei tuoi occhi è giunto al termine. Proprio ieri, Mercoledì 27 Ottobre, è andata in onda la sesta ed ultima puntata. E, come raccontato anche nell’articolo delle anticipazioni, ha saputo regalarci un ultimo appuntamento davvero pazzesco! Pronti a scoprire ogni cosa. E, soprattutto, com’è finito?

Sapevamo per certo che l’ultima puntata di Luce dei tuoi occhi sarebbe stata ‘choc’ e, in effetti, è stato proprio così. D’altra parte, diciamoci la verità, anche tutte le altre precedenti lo sono state. E l’ultima, quindi, non poteva di certo deludere le aspettative del suo amatissimo pubblico. A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo? Emma sarà riuscita a trovare sua figlia? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa! Anche se, vi anticipiamo, si tratta di un finale di stagione davvero choc.

Finale choc per Luce dei tuoi occhi: com’è finito? Clamoroso!

Per il finale di stagione, quindi, Luce dei tuoi occhi ha regalato un’ultima puntata davvero impressionante. E, soprattutto, ricca di colpi di scena. Siete curiosi, però, di sapere com’è finito? Ecco cosa occorre sapere.

L’ultima di Luce dei tuoi occhi, vi assicuriamo, è stata una puntata ricca di colpi di scena e di scoperte clamorose. In primo luogo, Enrico ed Emma hanno scoperto che Azzurra, cognata dell’etoile di danza, è implicata nella faccenda. Subito dopo il parto, come ricorderete, Emma combatteva per rimanere in vita. Ecco. Sarebbe stato proprio in questo momento che Azzurra si sia occupata di alcuni documenti. Ma non solo. La stessa Azzurra e sua figlia Cecilia, nel frattempo, scappano. E questo non fa altro che avvalorare ancora di più la testa di Emma ed Enrico: la donna c’entra con la sparizione di Alice, figlia della ballerina. In realtà, non è affatto così! La donna, una volta ritrovata dalla coppia, confessa loro di essere scappata perché consapevole del fatto che suo marito Roberto, fratello di Emma, ha ucciso Luigi. Insomma, un colpo di scena davvero clamoroso. Ma non credete che siano finiti qui! Roberto, infatti, ha confessato di aver lui fatto sparire la piccola Alice in cambio di soldi – con quelli ricevuti, infatti, ha saldato un debito – ma non sa affatto dove si possa trovare adesso la bambina.

Ultimo colpo di scena choc: fatto il test del Dna, Emma scopre che nemmeno Martina è sua figlia. E così, rassegnata del fatto che non troverà mai la piccola Alice, se ne va via sconsolata. Qualcosa, però, accade: subito dopo l’esibizione delle ballerine al Festival, Emma vede nel teatro completamente al buio e su un palco vuoto una giovanissima ballerina danzare. Chi sarà mai?

Ci sarà una seconda stagione?

È questa la domanda che, senza alcun dubbio, vi sarete posti appena vista l’ultima puntata di Luce dei tuoi occhi: ci sarà o non ci sarà una seconda stagione? Al momento, purtroppo, non abbiamo alcuna risposta certa da darvi! Se, ad esempio, il vicequestore Palma de I Bastardi di Pizzofalcone è stato molto chiaro sulla quarta stagione della serie televisiva Rai, al momento, per Luce dei tuoi occhi non ci sono notizie ufficiali. Una cosa, però, è certa: il finale di stagione lascia presagire qualcosa di buono!

Cosa ci dite voi? Vi piacerebbe rivedere il prosieguo delle avventure di Emma?