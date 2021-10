“Tutti soldi buttati”: la coppia deve dire addio al suo progetto, non è andata bene

La famosa coppia del mondo dello spettacolo deve dire addio al progetto, non è andata bene: ecco le loro parole

“Tutti soldi buttati“, così la coppia ha annunciato di dover addio al loro progetto di vita. Purtroppo non è andata bene. I due hanno espresso tutto il proprio rammarico. Di seguito vi riportiamo le loro parole.

La coppia deve dire addio al progetto: non è andata bene

La famosa coppia del mondo dello spettacolo costretta a dire addio al loro progetto di vita. “Tutti soldi buttati“, ha dichiarato l’uomo al Giornale di Sicilia. Grande rammarico ovviamente per loro, che avevano investito, oltre che denaro, anche un’intera vita per quel progetto. Purtroppo le conseguenza del Covid-19 sono state letali.

A rivelarlo è Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, attuale concorrente del GF VIP 6, in un’intervista rilasciata al Giornale di Sicilia. “Vero che il Governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40 l’affittuario, ma la società proprietaria delle mura non ha voluto e quindi, con dispiacere, ho chiuso la scuola”, ha spiegato il ballerino nell’intervista. Enzo Paolo poi aggiunge: “Ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini“.

Il marito di Carmen Russo, inoltre, dichiara di aver perso alcuni soldi che aveva anticipato: “Prima che venisse il Covid avevo già pagato l’anticipo per il teatro dove fare il galà, per i costumi. Tutti soldi perduti. La sartoria addirittura ha fallito e non ne so più niente. Se non avessi avuto dei soldi miei da parte, sarei andato a gambe all’aria. Purtroppo noi dello spettacolo non abbiamo avuto nessun aiuto”. Sicuramente la pandemia ha giocato la sua parte in questo ‘fallimento’. Il virus ha nettamente rallentato l’economia del paese.

Carmen Russo al GF VIP 6

Nel frattempo, la moglie Carmen Russo è al GF VIP 6. La ballerina è una delle concorrenti del reality show e al momento pare sia molto amata dal pubblico. Carmen, infatti, ha già superato alcune nomination importanti e adesso è nuovamente al televoto. Riuscirà a spuntarla anche questa volta oppure dovrà correre a riabbracciare il suo Enzo Paolo?