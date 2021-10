Andrea Cerioli commuove il web con una dedica speciale per la sua Arianna Cirrincione: l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ed ex tronista ha scritto parole magnifiche.

Si sono conosciuti a Uomini e Donne e da allora non si sono mai più separati. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono una delle coppie più amate della tv italiana.

Nel 2018 l’ex tronista tornava, per la seconda volta, nello studio del famoso dating show per trovare l’amore e così fu. Tra lui ed Arianna scattò la scintilla sin da subito. Il loro percorso televisivo infatti non durò tantissimo: dopo aver iniziato una conoscenza, Cerioli decise di portarla fuori, per viverla lontano dalle telecamere. Oggi i due vivono un amore a cinque stelle: la dedica di Andrea scritta nelle ultime ore per la sua Arianna ha emozionato il web.

“Un mondo che cerca continuamente di cambiarti”: la dedica di Andrea Cerioli commuove il web

Andrea Cerioli nelle ultime ore ha deciso di fare una sorpresa alla sua dolce metà: su Instagram l’ex naufrago de l’Isola dei Famosi ha aggiunto un post che ha emozionato il web.

“Essere se stessi in un mondo che cerca continuamente di cambiarti è la più grande delle conquiste. Ti amo, sempre più di ieri…” ha scritto Andrea come didascalia ad una dolcissima foto insieme alla sua Arianna. “Ti amo da morire” è stato il commento di risposta della Cirrincione.

Il web si è commosso: “Sapete di buono” ha scritto qualcuno. I fan della coppia apprezzano la loro genuinità e la loro purezza. Andrea ed Arianna vivono insieme a Bologna, con i loro gatti, Marlon e Brenda, e tutti sperano presto di ricevere notizie importanti da loro. Decideranno a breve di allargare la loro famiglia?

