Il famoso calciatore diventerà papà, la compagna è incinta: splendido annuncio sui social per la coppia molto nota

Gioia incontenibile per un calciatore del campionato italiano. Presto diventerà papà. La compagna infatti è incinta. La coppia ha pubblicato il lieto annuncio sui social, ricevendo messaggi e auguri da parte dei fan. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando.

Il calciatore diventerà papà: splendido annuncio

Il famoso calciatore che milita nel club di Serie A diventerà presto papà. La compagna infatti è incinta e la coppia ha pubblicato il lieto annuncio sui social. Una gioia incontenibile per loro due. I fan hanno riempito di auguri la coppia.

Volete sapere di chi stiamo parlando? Della modella e influencer Zoe Cristofoli e del calciatore del Milan Theo Hernandez. La coppia ha dato il lieto annuncio sui social, scrivendo: “Finalmente possiamo condividere con tutti la nostra gioia. Ti abbiamo desiderato tanto e già ti stiamo aspettando con ansia e tanto amore. Non vediamo l’ora di guardarti negli occhi e accompagnarti in questo meraviglioso viaggio che si chiama vita”.

La coppia ha pubblicato una foto in cui Theo bacia la pancia della sua compagna. Lo scatto ha ricevuto migliaia di interazioni su Instagram. Moltissimi auguri da parte dei fan, ma anche di amici e parenti.

È un periodo felice per Theo Hernandez. Oltre a diventare pilastro del Milan – primo in classifica nel campionato italiano -, il difensore è diventato anche un punto inamovibile nella rosa della nazionale francese, con cui di recente ha vinto la UEFA Nations League. Dopo le gioie in campo sportivo, anche una gioia nella vita privata: la sua Zoe è incinta.

La Cristofoli invece, dopo un passato in televisione (la ricordiamo ad esempio a Temptation Island), continua la sua carriera di modella e deejay. Presto però si dedicherà a fare la mamma a tempo pieno. Non vediamo l’ora di scoprire se sarà un maschietto o una femminuccia e soprattutto quale nome sceglierà la coppia.