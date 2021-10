Nel film Pretty Woman era il direttore del famoso albergo: dopo più di 30 anni sarà sorprendente rivederlo così

Ha interpretato il direttore del lussuoso albergo che fa da sfondo a tante scene del film Pretty Woman: che trasformazione!

Impossibile dimenticare il suo volto: dopo trent’anni i personaggi del film Pretty Woman sono indelebili nella nostra memoria, come accade quando si tratta di grandi classici del cinema mondiale.

Leggi anche———–>>>Emre in Daydreamer ci ha conquistato: l’attore si è mostrato così dopo la fine della soap, incredibile

Oltre ai protagonisti Vivian e Edward (interpretati da Julia Roberts e Richard Gere) che ci hanno fatto sognare con la loro incredibile storia d’amore, un altro personaggio che ha conquistato il pubblico è quello del direttore dell’albergo in cui alloggia la coppia. Il suo nome era Barney Thompson, ricordate? E’ lui che aiuterà Vivian a trovare un vestito adatto alla cena di lavoro di Edward e che le insegnerà le regole del bon ton a tavola.

A prestare il suo volto a Barney fu Héctor Elizondo, attore newyorkese nato da genitori portoricani. La sua carriera iniziò a metà degli anni ’60 recitando in varie pellicole, ma sarà grazie alla collaborazione col suo grande amico regista Garry Marshall che avrà l’occasione di prendere parte a Pretty Woman.

Vediamo quindi cosa ha fatto Elizondo dopo l’incredibile successo dello storico film e com’è diventato oggi: resterete senza parole!

Lo ricordate in Pretty Woman? Sono trascorsi tre decenni da allora, oggi si mostra così

Nel 1990, ai tempi di questa pellicola cult così tanto somigliante ad una rivisitazione di Cenerentola in chiave moderna, l’attore aveva 54 anni.

Leggi anche————>>>La sua morte in Beverly Hills 90210 ha sconvolto tutti, ma com’è diventato oggi l’attore? Vita stravolta

E’ nato infatti il 22 dicembre 1936, oggi quindi ha quasi 85 anni. Dopo Pretty Woman ha continuato a recitare prendendo parte a film famosi come Beverly Hills Cop III e L’amore ai tempi del colera e a celebri serie tv come ad esempio Grey’s Anatomy.

Leggi anche————>>>In Harry Potter è la professoressa Sibilla Cooman: dopo 14 anni stenterete a riconoscere l’attrice

In questa foto vediamo come appare negli ultimi anni: diciamoci la verità, a parte i capelli molto diminuiti, Héctor Elizondo è rimasto più o meno lo stesso, non vi sembra?