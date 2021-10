I Gazosa hanno fatto impazzire milioni di giovani di fine anni ’90, ma cosa fanno oggi? Sono trascorsi 23 anni dal loro successo: clamoroso!

Dopo le Lollipop, girls band di inizi anni 2000, non possiamo fare a meno di parlarvi di loro: I Gazosa! ‘Scoperti’ da Caterina Caselli, la teen band ha saputo cavalcare l’onda del successo sin dalla loro prima canzone. Come dimenticare, ad esempio, il singolo www.mipiacitu, diventata colonna sonora anche di un spot pubblicitari. O anche le loro diverse apparizioni nelle trasmissioni che contano. Insomma, il loro seguito è stato davvero clamoroso sin da subito!

Correva esattamente il 1999 quando, davvero giovanissimi, i Gazosa si affacciavano sul panorama musicale nostrano. E ne uscivano davvero vittoriosi. Da quel momento, però, sono trascorsi esattamente 23 anni, ma cosa fanno oggi? Appurato che, sin da subito, hanno cavalcato la cresta dell’onda, siete curiosi di sapere oggi che fine hanno fatto? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel dettaglio.

Che fine hanno fatto oggi i Gazosa? Cos’è successo dopo il successo

La storia dei Gazosa è piuttosto particolare. E merita proprio di essere raccontata. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il gruppo si sia formato nel 1998. E che sia stato sin dall’inizio costituito da quattro giovani ragazzi. Il debutto sulla scena musicale è avvenuto nel 1999. E il successo, invece, è arrivato nel 2001.

È proprio nel 2001, infatti, che i Gazosa vincono la 51esima edizione del Festival di Sanremo nella sezione nuove proposte col singolo ‘stai con me forever’. E da quel momento non si fermano più. Impossibile,infatti, dimenticare la canzone www.mipiacitu, che è diventato un vero e proprio tormentone estivo. E le loro diverse partecipazioni televisive, come il Festivalbar. La loro carriera ha raggiunto dei livelli altissimi. Nel 2003, però, la spiacevolissima notizia: i Gazosa si sciolgono. E, da quel momento, non si è più parlato di loro. Jessica Morlacchi, come sapete, ha intrapreso la carriera da solista. E, ad oggi, vanta la partecipazione a diversi programmi televisivi di successo. A partire da Tale e Quale Show. Fino a Ora o mai più. Vincenzo Siani, il batterista, ha riunito il gruppo, ma con altri componenti. Federico Paciotti è un amatissimo tenore. E Valentina, infine, sembrerebbe aver cambiato totalmente vita, nonostante la sua passione per la musica continui a mantenerla.

Vi piacerebbe rivederli tutti insieme?