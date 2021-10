Gf Vip, spuntano vecchie foto di Jessica Hailé Selassie: la riconoscete?

Spuntano vecchie foto di Jessica Hailé Selassié, concorrente del GF VIP: chi di voi è riesce a riconoscerla?

Jessica Hailé Selassie è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6. La ragazza partecipa insieme alle due sorelle, Clarissa e Lulù. Dal web adesso spuntano fuori alcune vecchie foto della Selassie. Chi di voi riesce a riconoscerla?

Gf Vip, le vecchie foto di Jessica Hailé Selassie

Clarissa, Jessica e Lulù Selassie sono tra le concorrenti più discusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Le tre sorelle dichiarano di essere le pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè. Quest’ultimo è stato detronizzato nel 1975, ciò nonostante le tre sorelle rivendicano il loro titolo di principesse. Sui social, infatti, scrivono: “Non c’è più la monarchia, come in Italia, ma i principi di Savoia son sempre principi, il titolo rimane e si tramanda”.

Di recente, però, la famiglia Selassie è stata investita da un caso di caratura addirittura internazionale. Il padre delle tre sorelle, come racconta il settimanale Oggi, non sarebbe in realtà Hailè Selassiè, bensì si chiamerebbe Giulio Bissiri e sarebbe figlio di un giardiniere. Il padre, inoltre, sarebbe detenuto nel carcere di Lugano, colpito da un mandato di arresto internazionale.

La notizia è arrivata anche nella casa del Grande Fratello Vip e le tre sorelle hanno dichiarato di essere già a conoscenza dei fatti. Le tre principesse sono apparse molto tranquille ed hanno deciso di proseguire la loro avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Adesso sul web sono spuntate alcune vecchie foto di Jessica Hailé Selassie. La differenza tra ieri e oggi è evidente: fino a qualche anno fa, infatti, Jessica puntava su un look casual e su dei make-up leggermente più marcati sugli occhi. Oggi la principessa è sicuramente più sofisticata, anche in rapporto alle altre due sorelle (in particolare Lulù). Ciò che sembra restare invariato nel tempo è la passione per lusso e griffe, particolare legato all’intera famiglia. D’altronde, essendo principesse, pare che le ragazze vivano nel lusso più sfrenato. Una di loro ha partecipato anche a Riccanza, reality show in onda su Mtv. Esteticamente, invece, le labbra sembrano più gonfie, ma non sappiamo con certezza se abbia ricorso alla chirurgia estetica.