Dal 2001 al 2015 ha lavorato sul set di CentoVetrine interpretando il ruolo di Laura Beccaria: sapete come si mostra e cosa fa oggi?

Se anche voi fate parte dei milioni di italiani che si appassionarono alla soap CentoVetrine terminata nel 2016, saprete certamente chi era Laura Beccaria e che l’attrice che la interpretò dalla prima all’ultima stagione fu la bravissima Elisabetta Coraini.

Leggi anche————->>>Era Carol Grimani in Centovetrine: la sua vita è completamente cambiata, Marianna De Micheli oggi

La bella attrice milanese, classe 1965, ha studiato al Roy London Acting Studio e al Vincent Chase Acting Studio di Los Angeles. La sua carriera artistica vanta tantissimi lavori a teatro, in televisione e al cinema. Prima di approdare alla storica soap ambientata a Torino, Elisabetta ha recitato in L’uomo che non poteva morire di Dino Desiata, Il gesto sospeso di Fabrizio Portalupi, La strega Agnesi di Mauro Ginestrone e in diverse fiction come Squadra mobile: scomparsi e La dottoressa Giò.

Leggi anche—————>>>Ricordate Elena Novelli in CentoVetrine? Sono passati 20 anni: eccola oggi

Ciò che non tutti sanno è che, durante la sua permanenza negli Usa, la Coraini ha studiato anche canto. Infatti, conclusa l’esperienza sul set di CentoVetrine, si è dedicata anche alla musica.

Ha fatto parte del cast fisso di CentoVetrine: ricordate Laura Beccaria?

Sposata col regista Fabrizio Portalupi, l’ex volto di CentoVetrine è madre di Alice, nata da un’unione precedente. La passione per il canto l’ha portata nel 2015 a dare vita al gruppo musicale Elisabetta Coraini & Kumalé col quale ripropone brani anni ’80 in versione rock.

Leggi anche—————>>>Ricordate la cattivissima Anita Ferri di Centovetrine? Che fine ha fatto l’attrice Daniela Fazzolari

“Canto professionalmente da diversi anni. Ho iniziato con la musica jazz insieme a Lino Patruno, figura di grande spessore in questo genere musicale. Ho avuto diversi gruppi con i quali mi sono dilettata a fare cover di pezzi soul, pop e rock”, aveva raccontato a TvBlog dopo la chiusura della soap che la rese famosa.

L’ultimo suo impegno come attrice risale a quest’anno con la serie Tutta colpa di Freud tratta dall’omonimo film del 2014.

In questa immagine abbastanza recente la vediamo in tutto il suo splendore: non è cambiata affatto, vero?