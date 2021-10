L’amica geniale 3, quando rivedremo in tv le storie di Lila e Lenù: tutte le informazioni sulla terza stagione della serie in onda su Rai Uno.

Un successo incredibile, quello ottenuto dalla serie tv “L’amica geniale“. Le prime due stagioni della fiction Rai, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, hanno tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori, che sono in attesa di sapere di più sul terzo capitolo della serie. Ebbene, l’attesa sta per terminare!

Non è stata resa ancora nota la data precisa dell’inizio della terza stagione, ma sappiamo il periodo indicativo in cui ci sarà la messa in onda. Ed è sempre più vicino. Scopriamo insieme qualche dettaglio sul terzo capitolo della serie, dal titolo “Storie di chi fugge e di chi resta”

Quando andrà in onda L’amica geniale 3? I dettagli sulla terza stagione

Una splendida notizia per tutti gli appassionati de L’amica geniale, la serie tv tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante. Il terzo capitolo della fiction sta per arrivare: non è stata annunciata una data, ma TV Blog ha anticipato quello che sarà il periodo della messa in onda. Quando nello specifico?

Ebbene, bisognerà attendere Febbraio e, per la precisione, la seconda settimana del mese. Le vicende di Elena Greco e Lila Cerullo torneranno, infatti, subito dopo la 72 esima edizione di Sanremo! E, quest’anno, sappiamo che il Festival della canzone italiana andrà in onda dal 1 al 5 febbraio. La terza stagione della serie, quindi, partirà proprio dopo l’avventura sanremese, ovviamente su Rai Uno. Le puntate de “L’amica geniale – Storie di chi fugge e di chi resta” ( questo il titolo del terzo romanzo) saranno quattro, ognuna composta da due episodi super inediti.

Il cast resta invariato: le protagoniste saranno ancora una volta interpretata da Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Unica novità riguarda la regia, affidata a Daniele Lucchetti: Saverio Costanzo, però, resterà nel team della serie, nel ruolo di sceneggiatore. Insomma, squadra che vince non si cambia, siamo certi che sarà una terza stagione tutta da vivere e ricca di emozioni. Appuntamento a febbraio 2022 per tutte le novità dell’intensa storia di Lila e Lenù.