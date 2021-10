Piedi al limite, “Come su spilli e aghi”: le condizioni di Ronae erano spaventose

I calli di Ronae sono spessi, duri e le impediscono di camminare bene: la dottoressa Sarah Haller di Piedi al limite avrà il rimedio per lei?

Nella puntata della prima stagione di Piedi al limite dedicata al Natale, il dottor Shaeffer e la dottoressa Haller offrono una visita gratuita a tutta la comunità. Un gesto di grande umanità verso chi ha bisogno di cure che non può permettersi.

Leggi anche—————>>>Piedi al limite, costretta a camminare sulle punte per il troppo dolore: cos’è successo a Margaret

Come si addice al miglio spirito natalizio, i due medici distribuiscono anche regali ai bambini che si divertono a giocare con la neve tutti insieme fuori al centro dove lavorano. Ad approfittare della generosa occasione concessa, c’è anche Ronae, una donna che soffre a causa delle terribili condizioni dei suoi piedi.

Sulla pianta di entrambi ci sono infatti dei calli spaventosi che impediscono a Ronae di camminare senza avvertire dolore. Cosa farà la dottoressa Sarah Haller per aiutarla?

Piedi al limite, Ronae non riesce neanche a camminare: da non credere

La dottoressa durante la visita riscontra addirittura delle croste. Poi spiega che è la mancanza di grasso ad aumentare la pressione in quei punti e quindi a portare alla formazione di calli. La situazione è più complessa di quanto si possa pensare perché tra la pianta del piede e l’osso non c’è molto spazio e se si incide troppo in profondità, oltre a provocare il sanguinamento, si rischia di recidere il tendine o l’osso.

Leggi anche————–>>>Piedi al limite, pelle squamata come un rettile: incredibile cosa è accaduto a Amy Beth

Grazie all’intervento della dottoressa, ora Ronae non sente più alcun dolore e potrà finalmente indossare un bel paio di scarpe col tacco.

Leggi anche—————->>>Piedi al limite, Michelle ama pattinare ma per lei è una tortura: decisione choc, lo ha fatto davvero

Un’altra missione compiuta a Piedi al limite, non c’è che dire!