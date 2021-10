Confermano il loro ritorno di fiamma, svelando i particolari del loro amore: i due protagonisti di Amici hanno raccontato tutto ai microfoni di Chi.

Maria De Filippi li ha fatti separare, e poi riunire. Dopo una crisi, la coppia ha deciso di riprovarci: in tv, con un bacio, hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma.

Parliamo di Raimondo Todaro e Francesca Tocca, l’insegnante di danza e la ballerina professionista di Amici. A quanto pare entrambi hanno messo una pietra sopra il passato ed hanno recuperato il loro rapporto. Nel periodo in cui erano separati, ricordiamo, Francesca ha avuto una storia con il ballerino del talent, Valentin Dimitru. Oggi sembra esser tornato il sereno: ecco cosa hanno raccontato ai microfoni di Chi.

Ritorno di fiamma confermato: “Ora che è qui, le mie paure sono sparite”, notizia fantastica

Ai microfoni di Chi, la coppia ha raccontato della loro storia d’amore, tornata ad essere viva. I protagonisti di Amici di Maria De Filippi, nel corso dell’ultima puntata andata in onda la scorsa domenica, si sono scambiati un bel bacio, tra gli applausi del pubblico. Sono stati Pio e Amedeo a far rompere il ghiaccio sul loro ritorno di fiamma.

“Quando sono entrato in studio non sapevo nulla. Ho pensato ‘sono l’ultimo arrivato, sarò il primo della lista di Pio e Amedeo’. Alla fine è stato un momento tenero e anche comico” ha raccontato Raimondo. “Amici è il mio posto, qui ho il mio tempo e i miei spazi, per poi tornare a casa dalla mia famiglia. Ora che è qui però le mie paure sono sparite, non stiamo tutto il giorno insieme, lui ha un ruolo, io un altro e ho scoperto che quando ci incontriamo mi piace tanto” ha continuato Francesca.

I due hanno confessato di aver deciso di riprovarci sul finire dell’estate: “All’inizio pensavo che dopo tutto quel che è capitato, che è stato detto e scritto, non saremmo tornati insieme. Ad un certo punto però mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella do stare vicino a Raimondo” ha raccontato la ballerina.

“Quindi abbiamo deciso di stare separati, ma non ci siamo lasciati malamente, non ci siamo tirati piatti, ci siamo visti tutti i giorni per la bimba, magari pranzavamo o cenavamo insieme, magari restavamo abbracciati per 25 minuti, magari ci facevamo coraggio. La mia bambina è l’unica che non ha mai creduto che fossimo separati” ha concluso Todaro.

