Soleil Sorge nella puntata andata in onda lunedì 25 ottobre ha sfoggiato un look davvero incredibile: conquista ancora il pubblico e rientra tra le concorrenti più trendy del reality!

Impossibile non notarla: Soleil Sorge è una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione del Grande Fratello VIP.

Sempre sicura di sé, molto forte e determinata, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è ricca di risorse e di parole: ne ha sempre una, pronta, per ogni occasione! Nella Casa più spiata d’Italia si sta facendo conoscere, sta lasciando che escano fuori anche i lati più nascosti. Con sé, oltre al suo bagaglio di vita, ha portato anche un armadio che fa invidia a molte! Tra lunghi, micro e scollatissimi outfit, Soleil Sorge è una delle più trendy di questa edizione del GF VIP! Avete visto cosa ha indossato nell’ultima puntata del reality?

GF VIP, il completo total black di Soleil Sorge conquista il pubblico: avete notato le sue scarpe?

Quel coordinato color panna con una pioggia di brillanti attirò l’attenzione di tutte, per non parlare degli abiti lunghi color mandarino e color pistacchio sfoggiati. Soleil Sorge per le puntate in diretta sceglie sempre tonalità chiare: per l’ultima andata in onda lunedì 15 ottobre, ha scelto il total black!

La bella e trendy concorrente del Grande Fratello VIP ha sfoggiato in puntata un completo firmato MVPWardrobe. Ha abbinato una minigonna asimmetrica in tessuto con bottoni laterali ad una camicia con maniche a sbuffo e collo alla coreana. La Sorge ancora una volta ha lasciato il segno! La gieffina ha deciso di spezzare il total black con un paio di scarpe con tacco verde lime: i sandali ‘Arex’ di Orha Roma, super pelosi, hanno un valore di 230 euro!

A voi è piaciuto il look?