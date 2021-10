Ricordate Tony Maiello? Si classificò quarto nella prima edizione di X Factor! Dopo il Festival di Sanremo, ha proseguito la sua carriera nel mondo della musica…

Spolveriamo il cassetto dei ricordi….ricordate Tony Maiello, il giovane talento che cantava sul palco di X Factor nel lontano 2008?

Da Castellammare di Stabia, a soli 19 anni, si presentava alle audizioni della prima edizione del talent show. X Factor andava in onda su Rai Due ed era condotto da Francesco Facchinetti. Tony Maiello conquistò Mara Maionchi, allora giudice, e cominciò la sua avventura. ‘Mi togli il respiro‘ fu il suo inedito, presentato proprio sul palco di X Factor, nel corso dei Live show. Ottenne un successo incredibile! Nel programma si classificò quarto ma la sua carriera musicale non si fermò lì. Cosa fa oggi? Com’è diventato?

Ricordate Tony Maiello? Partecipò alla prima edizione di X Factor: cosa fa oggi e com’è diventato

Tony Maiello, dopo la sua esperienza ad X Factor, ha proseguito la carriera nel mondo della musica. Entrò nell’etichetta discografica ‘Non ho l’età’, della Maionchi, e nel 2009 uscì il primo EP, Ama calma.

L’anno successivo, Tony cantava ‘Il linguaggio della resa’ sul palco del Festival di Sanremo e vinceva, nella categoria ‘Nuova Generazione’.

Dopo la fine del contratto con Non ho l’età, Tony Maiello entrò a far parte di una nuova casa discografica: “Chi ha inventato i sentimenti”, “Farsi del male per sempre”, “S’incendia la testa” sono titoli di singoli pubblicati nel tempo. Nonostante un brutto periodo di depressione vissuto, ormai sconfitto e passato, il cantautore non ha mai smesso di credere nella sua passione.

La musica è la protagonista della vita di Tony Maiello, che oltre ad incidere nuovi brani, ha scritto in questi ultimi anni i testi per grandi artisti italiani Laura Pausini, Francesco Renga, Giorgia, Marco Mengoni.

Oggi il cantante di Castellammare di Stabia è sposato ed ha una figlia: su Instagram pubblica spesso scatti insieme alla sua piccola, di cui è innamorato perso.