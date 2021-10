Valentino Rossi, come si chiamerà la figlia: “Ci sono tre nomi in ballo”

Il motociclista Valentino Rossi rivela a “Le Iene” come si chiamerà la figlia: “Ci sono tre nomi in ballo”, ecco le sue parole

Il famoso pilota di motociclismo è legato sentimentalmente alla modella Francesca Sofia Novello, con la quale presto avrà una bambina. In un’intervista rilasciata a “Le Iene”, Rossi ha svelato come si chiamerà la figlia: “Ci sono tre nomi in ballo“. Uno, però, sembra in vantaggio rispetto agli altri due.

Come si chiamerà la figlia di Valentino Rossi

Valentino Rossi è uno dei motociclisti più forti di sempre, oltre che uno dei più titolati. Nel corso della sua carriera ha vinto nove titoli mondiali, di cui cinque consecutivi tra il 2001 e il 2005. È inoltre l’unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il titolo in quattro classi differenti: 125, 250, 500 e MotoGP. Dal 2014 è anche proprietario dello SKY Racing Team VR46. Presto sarà solo quello dato che ha annunciato il ritiro dalle gare.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, il motociclista ha fatto battere molti cuori ed è stato addirittura considerato uno scapolo d’oro per diversi anni. Il pilota ha avuto una storia d’amore con l’attrice Martina Stella, poi con la showgirl Florinda Giaime ed infine con la modella Linda Morselli.

Attualmente, però, il suo cuore batte solo per Francesca Sofia Novello, modella molto famosa. La coppia ha annunciato di recente di aspettare una bambina. L’arrivo della figlia coinciderà con il ritiro dalle gare da parte del Dottore. A “Le Iene”, però, Rossi ha dichiarato che aspettare una bambina è più emozionante che vincere un Gran Premio.

Nell’intervista andata in onda nella scorsa puntata del programma televisivo, inoltre, Rossi ha svelato anche quale sarà il nome della figlia: “Ce ne sono ancora due tre in ballottaggio”. Di questi, però, sembra che uno sia in netto vantaggio rispetto agli altri due: “Ci piaceva Vittoria…vediamo dai”. Rossi ha poi rivelati quali nomi invece sono già stati scartati da lui e da Francesca Sofia: “Valentina per me, Sofia per lei”.