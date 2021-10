Grazie a Vite al Limite è dimagrita quasi 200 kg, ma com’era prima di prendere parte al programma? Resterete davvero sotto choc.

Sono davvero tantissime le persone che hanno preso parte a Vite al Limite e sono altrettanto tantissime le persone che, proprio grazie alla dieta del dottor Nowzaradan, hanno dato origine ad un cambiamento davvero choc. La storia di cui vi andremo a parlare tra qualche istante rispecchia alla grande quanto abbiamo appena detto.

Nel corso di queste nove edizioni di Vite al Limite, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissime persone. E ciascuna di loro, chi per un motivo o chi per un altro, ha ammesso il forte desiderio di ritornare in forma. C’è chi, infatti, non è riuscito ad ottenere grandissimi risultati e chi,invece, ha battuto un vero e proprio record, ma ognuno dei pazienti del dottor Nowzaradan si è dimostrato forte e deciso di raggiungere un determinato obiettivo. Ne è la testimonianza una delle simpaticissime pazienti della quinta stagione del programma. In clinica, pensate, è arrivata con un peso di 273 kg. Ne è uscita, invece, con quasi 200 kg in meno. Scopriamo insieme ogni cosa.

A Vite al Limite è dimagrita quasi 200 kg: guardate la trasformazione, è impressionante

Se dovessimo stilare una classifica della trasformazioni più sorprendenti di Vite al Limite, quella di Diana Bunch occuperebbe sicuramente i primi posti. Giunta nella clinica di Houston con un peso di 273 kg, la donna è riuscita a portare al termine un percorso davvero speciale. Non sono mancati attimi di sfiducia ed alti e bassi, è vero, ma i risultati sono davvero sorprendenti.

Prima ancora che Diana Bunch potesse dimagrire esattamente 192 kg, arrivando a pesare 81 kg, la donna si è presentata proprio così al cospetto del dottor Nowzaradan. Ovviamente, a determinare quella condizione fisica oltre che una forte dipendenza dal cibo, anche un passato per niente facile. Un passato che, come raccontato dalla diretta interessata, è stata ricca di molestie. Scopriamo, però, com’era prima:

La storia di Diana è un ottimo insegnamento, non c’è che dire!