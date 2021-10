Qui è soltanto una bambina, ma adesso è un volto amato della televisione italiana: l’avete riconosciuta? Incredibile!

Siete riusciti a riconoscere chi è questa bambina in foto? Molto probabilmente, vi risulterà piuttosto difficile individuare il ‘personaggio misterioso’ proprio perché ad oggi, a distanza di anni, appare completamente diversa. Quello che, però, adesso vogliamo anticiparvi, provvederemo immediatamente a svelarvi ogi cosa nel minimo dettaglio, è che si tratta di un amatissimo volto della televisione italiana.

Attivissima sul suo canale social ufficiale, l’amatissima conduttrice televisiva sa sempre come lasciare senza parole i suoi sostenitori. L’ha fatto anche qualche tempo fa. Quando, con delle parole davvero da brividi e una dedica strappalacrime per la sua nonna, il volto della tv italiana ha mostrato ai suoi sostenitori un delizioso scatto di quando era soltanto una bambina. Capelli corti e, a quanto pare, scuri, un sorriso alquanto ‘birbantello’ ed occhi davvero dolcissimi: siete riusciti a capire di chi stiamo parlando? Resterete davvero di stucco quando scoprirete di ci stiamo parlando.

È un volto amatissimo della televisione italiana da bambina: sapete dirci chi è?

Su Instagram è una vera e propria stella. Ed oltre ad essere seguitissima, si può dire anche che è tra le celebrità dello spettacolo italiano più attive in assoluto. Sempre solita a condividere ogni cosa col suo pubblico, qualche giorno fa, l’amatissimo volto della televisione italiana ha condiviso uno scatto di lei quando era soltanto una bambina. Chi è? Stiamo parlando proprio di lei: Simona Ventura! Avete letto proprio bene, si! Questa adorabile bambina raffigurata in questo scatto in bianco e nero in compagnia di sua nonna è proprio lei: l’amatissima conduttrice.

Non sappiamo quanti anni abbia in questa foto e né tantomeno quanti ne siano passati, fatto sta che in questa foto Simona Ventura è una bambina davvero adorabile. E non siamo i soli a dirlo, sia chiaro! Ce ne danno ampia conferma anche i numerosi likes e i commenti di apprezzamento giunti a corredo dello scatto. D’altra parte, si può mai avere una reazione differente dinanzi a cotanta dolcezza?

Diteci la verità: voi l’avevate riconosciuta?