L’amatissima serie tv torna con una nuova stagione: l’annuncio ufficiale fa impazzire i fan

L’amatissima serie tv torna con una nuova stagione: l’annuncio ufficiale è arrivato attraverso i social e ha fatto impazzire i fan.

È una delle serie tv rivelazione degli ultimi anni. Un vero e proprio successo internazionale. E sta per tornare con una nuova, ricchissima stagione. La voce era nell’aria da diverso tempo, ma solamente ieri è arrivata la conferma ufficiale.

È arrivata attraverso i social, dove, oltre alla notizia della nuova stagione in arrivo, un’altra splendida sorpresa: tre mini storie inediti, su alcuni dei protagonisti della serie, che saranno disponibili a dicembre. Scopriamo insieme questa straordinaria novità!

Arriva l’annuncio che tutti aspettavano: la nuova stagione della serie tv è confermata!

Attraverso le pagine social ufficiali, nei giorni scorsi, si parlava di una grande sorpresa. Ma i fan non immaginavano tanto! Non solo la conferma della nuova stagione, ma anche tre nuove storie brevi: episodi speciali inediti, che arriveranno a dicembre. Pronti per scoprire di cosa stiamo parlando?

Si tratta di Elite, la serie tv spagnola targata Netflix, super amata soprattutto dai più giovani. La notizia è ufficiale: la sesta stagione è stata confermata! Una gioia immensa per i telespettatori di tutto il mondo, che non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi. Nel frattempo, però, potranno godersi tre puntate inedite, dedicate all’approfondimento di alcuni personaggi. Saranno pubblicate il 15, 20 e 23 dicembre e parleranno di personaggi diversi. La prima sarà dedicata a Philippe, Cayetana e Felipe: quest’ultimo è una new entry di cui non sappiamo ancora nulla, se non che sarà interpretato da Alex Monner. La seconda storia parlerà di Samuel e Omar, due tra i protagonisti assoluti della serie, mentre la terza sarà incentrata su Patrick (Manu Rios), personaggio entrato nel cast nella quinta stagione.

Una quinta stagione che ha visto l’addio di due grandissimi protagonisti della serie, Guzman (Miguel Bernardeu) e Ander ( Aron Piper), ma, come sempre, ci aspettano tante new entry: tra i nuovi personaggi Sofia, Gonzalo e Lara… Quali segreti nasconderanno?