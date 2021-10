La famosa modella, compagna del campione di calcio, è incinta! L’annuncio è arrivato nelle ultime ore, nessuno se lo aspettava!

La rivista spagnola Hola! aveva lanciato l’indiscrezione, adesso è ufficiale!

Nelle ultime ore una delle coppie più famose al mondo ha annunciato che presto darà il benvenuto, in famiglia, a due bimbe! Georgina Rodriguez, la dolce metà del campione di calcio Cristiano Ronaldo, è incinta! La modella nelle ultime ore ha pubblicato una tenera foto insieme al compagno: in mano, CR7, ha l’ecografia. Non un bebè, bensì due, in arrivo!

Annuncio del tutto inaspettato: “Il nostro cuore è pieno d’amore”, la modella è incinta

Georgina Rodriguez nelle ultime ore ha annunciato la sua gravidanza! E’ incinta di due gemelli: “Il nostro cuore è pieno di amore” ha scritto come didascalia al suo post.

La famiglia di Cristiano Ronaldo così si allarga! Il calciatore, uno dei più apprezzati al mondo, ha già quattro figli: Cristiano Jr, Eva, Mateo, avuti da madre surrogata, e Alana Martina nata dalla storia con Georgina. Pronti ad accogliere altri due bebé?

CR7 e la sua famiglia vive oggi in Gran Bretagna, a seguito del passaggio del calciatore dalla Juventus al Manchester Utd. Negli ultimi mesi il campione ha fatto una ‘doppietta’ che ha riempito il cuore dei milioni di fan! Il post pubblicato sui social ha raggiunto oltre 26 milioni di utenti!

Georgina aveva già anticipato il suo desiderio di allargare la famiglia: “Spero di avere altri figli, il mio desiderio di maternità è più forte di qualsiasi cosa” aveva confessato nel corso di un’intervista. Quel sogno è diventato realtà!

Quali saranno i nomi dei due bebé? Si tratterà del quinto e sesto figlio in casa Ronaldo: tra i tanti piccoli Cristiano qualcuno seguirà le orme del papà?