Scopriamo insieme tutte le anticipazioni del GF Vip del 29 Ottobre: appuntamento piuttosto imperdibile, resterete incollati alla tv.

Pensavate che non ci fosse, vero? Vi sbagliate di grosso: a partire dalle ore 21:45 di stasera, Venerdì 29 Ottobre, il buon Alfonso Signorini sarà al timone della quattordicesima puntata del GF Vip. Cosa accadrà? E, soprattutto, quali sono le sue anticipazioni?

Come al solito, purtroppo, non sono ancora uscite le anticipazioni ufficiali della puntata di questa sera. Una cosa, però, è certa: senza alcun dubbio, si tratterà di argomenti piuttosto ‘caldi’. E che, in questi ultimi giorni, hanno fatto tanto parlare. A partire, quindi, dal riavvicinamento tra Sophi e Gianmaria fino a quello tra Manuel Bortuzzo e Lulù, si parlerà di argomenti davvero clamorosi. Siete pronti a sapere ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

GF Vip, anticipazioni della puntata del 29 Ottobre: cosa accadrà

Mancano ancora pochissime ore alla quattordicesima puntata del GF Vip, eppure tutto il suo amatissimo e numerosissimo pubblico si chiede: ‘ma cosa accadrà?’. Anche questo nuovo appuntamento di Venerdì 29 Ottobre sarà imperdibile come tutti gli altri? Ebbene! Al momento, non ci sono notizie ufficiali da parte del programma, ma siamo certi di una cosa: sarà una puntata indimenticabile!

Seppure siano trascorsi pochissimi giorni dall’ultima diretta, sembrerebbe che in casa sia accaduto davvero di tutto. Manuel e Lulù, come detto anche poco fa, sembrerebbero essersi riavvicinati. I due, mentre si trovavano a letto, si sono scambiate dolcissime effusioni e coccole. Il buon Bortuzzo, quindi, avrà fatto dietrofront nei confronti della giovane Selassié? Chi lo sa! Una cosa, però, dobbiamo dirlo: insieme sono davvero dolcissima. Ma non solo. Se da una parte ci sono Miriana e Nicola che continuano ad essere sempre molto vicini, dall’altra ci sono Sophie e Gianmaria che sembrerebbe proprio non trovare il giusto equilibrio nella coppia. I due, come sappiamo, si erano riavvicinati durante una notte e, qualche giorno fa, si sono addirittura baciati, ma adesso sembrerebbe proprio che si siano nuovamente allontanati. Riusciranno a superare questo momento? Staremo a vedere! Inoltre, occhi puntati su Soleil ed Alex. I due hanno un’affinità davvero pazzesca. E la stessa Sorge, nel confessionale, ha rivelato che, se entrambi fossero single, potrebbe nascere qualcosa. Anche loro, quindi, saranno i protagonisti della serata? Supponiamo di si! Infine, scopriremo il nome dell’eliminata: chi tra Carmen, Ainett e Francesca dovrà abbandonare per sempre la casa?

Insomma, una puntata scoppiettante: da restare incollati alla tv!