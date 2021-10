Beautiful, sapete chi è la doppiatrice italiana di Brooke Logan? La conosciamo benissimo

Beautiful, sapete chi è la doppiatrice italiana della protagonista Brooke Logan? La conosciamo benissimo; ecco chi dà la voce al famoso personaggio.

È una delle protagoniste assolute di Beautiful. E, insieme ad Eric Forrester, interpretato da John McCook, è l’unica ad essere ancora presente nella soap, da ben 35 anni. Si, perché molti personaggi dell’amatissima serie tv americana sono spariti dal set per alcuni anni, altri hanno cambiato attori, ma lei no. Brooke Logan è a Beautiful dal 1987 e a darle il volto è sempre stata lei, la meravigliosa Katherine Kelly Lang. Ma, invece, chi è che le dà la voce?

In tanti si saranno chiesti, nel corso degli anni, chi è la voce italiana della protagonista di Beautiful. Ebbene, la sua doppiatrice la conosciamo benissimo: è stata una delle protagonista di un’amatissima soap italiana. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Chi è la doppiatrice italiana di Brooke Logan di Beautiful? È stata la protagonista di una soap di successo!

Una voce diventata ormai familiare per il pubblico italiano. È la voce calda di Brooke Logan, protagonista della soap opera Beautiful. In onda tutti i giorni su Canale 5, la serie è un vero e proprio successo e al centro della trama c’è quasi sempre lei, Brooke. Sapete chi è la doppiatrice che dà la voce alla Logan? I telespettatori di Vivere la ricorderanno senza dubbio!

Si tratta di Mavi Felli, che per dieci anni ha fatto parte del cast dell’amatissima soap di Canale 5. In Vivere, l’attrice ha vestito i panni di Emilia De Carolis, personaggi amatissimo dal pubblico. Dal 1993, Mavi è la voce di Brooke Logan, prendendo il posto della precedente doppiatrice Roberta Greganti. Ma oltre alla protagonista di Beautiful, la 55 enne romana ha prestato la voce a Pamela Anderson in Baywatch e a tante grandissimi artiste, come Drew Barrymore, Nicole Kidman e Michelle Pfeiffer. Come attrice, oltre che in Vivere, l’abbiamo vista in diverse sit com come Caro Maestro e Finalmente Soli.

Senza dubbio, gli italiani saprebbero riconoscere la voce di Brooke, e quindi della splendida Mavi, anche ad occhi chiusi. E voi, conoscevate la doppiatrice della Logan?