Il calciatore diventerà papà per la prima volta, la moglie è incinta: il video annuncio è diventato virale!

Il celebre calciatore diventerà papà per la prima volta: sua moglie è incinta e la gioia è immensa! Il video pubblicato sui social in cui annunciano la gravidanza è diventato virale!

Una notizia, nelle ultime ore, ha fatto esplodere di gioia milioni di persone, amanti del calcio!

Il calciatore del Napoli, Dries Mertens, e la sua dolce metà, Kat Kherkhofs, aspettano un bebè! Napoli e il Belgio in festa: l’annuncio è arrivato proprio dopo il match allo stadio Maradona tra gli azzurri e il Bologna. Con un video davvero simpatico, postato sui loro canali social, la coppia ha immortalato le reazioni degli amici e dei familiari alla notizia della gravidanza. Dries e Kat si conoscono da quando erano poco più che ragazzini: insieme hanno vissuto una lunga storia d’amore, fatta, come in tutte le coppie, di alti e bassi. Dopo tanti anni insieme, hanno deciso di allargare la famiglia.

Si conoscono da quando erano adolescenti e dopo un lungo percorso, dopo essersi giurati amore eterno all’altare, sono pronti ad allargare la famiglia.

Kat, la moglie di Dries Mertens, è incinta! Attraverso i loro canali social, la coppia belga ha mostrato ai milioni di fan un video delle reazioni di amici e familiari alla notizia della gravidanza. La clip è davvero simpatica perchè mostra come hanno annunciato il bebè in arrivo: hanno inciso sull’etichetta di una bottiglia di vino una cicogna con la scritta “Special delivery, Baby Ciro”.

Ciro è il soprannome che i napoletani hanno dato al calciatore, legato dal 2013 alla città partenopea, con la quale ha instaurato un rapporto davvero speciale. Il piccolo Mertens si chiamerà proprio così dunque? L’indizio fa credere di sì: intanto facciamo tanti auguri alla coppia speciale!

