Tra le colonne portanti de Il Castello delle Cerimonie c’è Ferdinando, ma cosa sappiamo su di lui? Scopriamo qualche cosa in più sulla sua vita.

È uno dei programmi più seguiti del piccolo schermo nostrano, Il Castello delle Cerimonie. In onda su Real Time ogni Venerdì sera, subito dopo la classica puntata di Bake Off, le cerimonie che si festeggiano al Grand Hotel La Sonrisa a Castellammare di Stabia in Campania riscuotono un successo davvero impressionante.

Il Grand Hotel La Sonrisa è una struttura enorme e che, com’è giusto che sia, necessità di una squadra di lavoro piuttosto consistente. Tra di loro, però, non possiamo fare a meno di dimenticarci di lui: il buon Ferdinando. Vera e propria miliare de Il Castello delle Cerimonie, il simpaticissimo cameriere è tra i volti più amati ed apprezzati della televisione italiana. Sarà per la sua spiccata ironia, ma anche per la sua incredibile simpatia, fatto sta che il buon Romeo è amatissimo. In attesa, però, di poterlo nuovamente rivedere stasera, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Chi è Ferdinando de Il Castello delle Cerimonie: cosa sappiamo su di lui

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui. Stiamo parlando proprio del simpaticissimo Ferdinando Romeo, amatissima figura professionale de Il Castello delle Cerimonie. Tra qualche ora, andrà in onda una nuova puntata del programma. E sicuramente vedremo il buon Romeo alle prese con gli sposi e le loro richieste. In attesa, però, scopriamo qualche cosa in più su di lui.

Le informazioni che abbiamo a disposizione su Ferdinando Romeo sono davvero minime. Non sappiamo con esattezza la sua età né tantomeno come si chiami sua moglie. Una cosa, però, è certa: su Facebook è amatissimo. Con un profilo attivissimo, il buon Romeo ama condividere ogni cosa col suo pubblico. A partire, quindi, da magici selfie che lo ritraggono a lavoro. Fino a momenti che appartengono alla sua famiglia e quotidianità. È proprio per questo motivo che, da come abbiamo potuto constatare dalla sua immagine di copertina, abbiamo appreso che Ferdinando è padre di tre figli. Ed è il marito di una splendida donna.

Siete pronti ad una nuova puntata? Noi non vediamo l’ora!