Com’è finito Fino all’ultimo battito? L’ultima puntata della serie televisiva ha regalato un colpo di scena clamoroso: pazzesco.

Sapevamo benissimo che l’ultima puntata di Fino all’ultimo battito sarebbe stata imperdibile e, in effetti, è stato proprio così. Come tutte le altre puntate precedenti, anche quella andata in onda Giovedì 28 Ottobre è stata del tutto imperdibile. E, soprattutto, ha regalato dei colpi di scena pazzeschi. Siete curiosi, però, di sapere com’è finito Fino all’ultimo battito?

A distanza di sei settimane dal suo inizio, Fino all’ultimo battito ha salutato il suo numerosissimo ed affezionatissimo pubblico. E lo ha fatto nei migliori dei modi. I colpi di scena regalatici nel corso di questa ultima puntata, vi assicuriamo, sono stati davvero tantissimi, ma soprattutto fanno presagire qualcosa di buona. Siete pronti a scoprire ogni cosa anche voi? Ci pensiamo immediatamente.

Fino all’ultimo battito, com’è finito? Ultima puntata choc: è successo di tutto

Non avete avuto la possibilità di guardare ‘in diretta’ l’ultima puntata de Fino all’ultimo battito ed adesso siete curiosi di sapere com’è finito? Ci pensiamo immediatamente!

Ricordavate quando vi abbiamo detto che Diego ed Elena era pronti a convolare a nozze? Ebbene: il matrimonio non si è affatto potuto celebrare perché, nel bel mezzo, il chirurgo è venuto a sapere dell’incidente che ha coinvolto Rocco, ex marito della sua futura moglie, e delle sue gravissime condizioni. È proprio per questo motivo, quindi, che decide di confessare ad Elena tutta la verità su quello che in questi mesi ha dovuto sopportare. Quale sarà stata la reazione della donna? La più ovvia, naturalmente: è scappata piuttosto amareggiata dalla confessione di suo marito. Nel frattempo, però, Diego è pronto per l’operazione a Cosimo. Che, intanto, l’ha obbligato a fare andare tutte le cose per bene, altrimenti sarebbe successo qualcosa di irreparabile alla sua famiglia. I colpi di scena, però, non sono terminati qui. Proprio durante l’operazione, arriva Rosa, che, a sua volta, minaccia Diego di fare andare male l’operazione. Suo suocero, infatti, deve morire! Diego rispetterà le volontà dalla donna? Assolutamente no! Anzi, l’uomo decide di confessare tutto alla polizia. Viene arrestato, ma al magistrato rivela di aver impiantato a Cosimo un peacemaker con localizzazione.

Ci sarà una seconda stagione?

Quello che adesso vogliamo sapere è: ci sarà una seconda stagione de Fino all’ultimo battito? Il finale a sorpresa, diciamoci la verità, fa presagire di sì. Ma cosa accadrà? Ebbene: come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe che il prosieguo ci sarà. E a rivelarlo è stata proprio Rosa Patruno, ovvero Bianca Guaccero, a TV Mia.

Noi non vediamo l’ora di saperne di più, voi?