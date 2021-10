Ha vestito i panni del piccolo Danny nel film ‘Shining’: aveva soltanto 6 anni al suo debutto, ma sapete cosa fa oggi? Colpo di scena.

Se avevate qualche dubbio sull’esistenza dei bambini prodigio, il piccolo Danny del film Shining ne è la conferma! Lo ricordate? Aveva soltanto 6 anni al suo debutto sul grande schermo, eppure la sua bravura era davvero impressionante.

Tra i tantissimi protagonisti che hanno preso parte al film ‘Shining’, pellicola cinematografica uscita nel 1980, non possiamo fare a meno di ricordarci di lui: il piccolo Danny. Figlio di Jack e Wendy, il giovane Torrance è stato uno delle colonne portanti del film. Cosa fa oggi, però? Recentemente, vi abbiamo parlato delle due gemelle ‘spaventose’, quelle che Danny vede in un corridoio dell’hotel mentre gioca col triciclo, e vi abbiamo parlato della loro vita oggi. Adesso, invece, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su Danny Llyod? Sono trascorsi 41 anni dall’uscita del film, ma com’è cambiata la vita del piccolo protagonista? Non tutti lo immaginano, ma dopo il successo l’attore ha preso una decisione piuttosto clamorosa. Scopriamola!

Cosa fa oggi il piccolo Danny del film Shining? Non tutti lo immaginano

Piccolissimo, ma con un talento davvero incredibile: stiamo parlando proprio di Danny, il piccolo e giovanissimo protagonista del film ‘Shining’. Con la sua ‘luccicanza’, l’attore ha conquistato tutti, ma cosa fa oggi?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la vita del piccolo Danny Llyod sia radicalmente cambiata oggi. Dopo il successo riscontrato con Shining, infatti, ha preso parte ad un altro film e poi il vuoto totale. Ad oggi, sembrerebbe non svolgere più la professione di attore. E sembrerebbe che abbia detto definitivamente addio al mondo dello spettacolo. Si legge, infatti, che sia diventato un insegnante di biologia. Insomma, un colpo di scena davvero impressionante.

Vi siete mai chiesti cosa sia la luccicanza?

È proprio questa la ‘dote’ del piccolo Danny. E di cui si rende conto il capo cuoco dell’hotel, Dick Halloran. Vi siete mai chiesti, però, che cos’è in particolare? Questa, sia chiaro, non è assolutamente nulla di grave. Piuttosto fa riferimento alle capacità del piccolo Llyod di comunicare con altri strumenti o mezzi, chiamasi anche telepatia, o di venire a conoscenza di eventi avvenuti un tempo lontano, definita anche preveggenza.

Vi sareste mai immaginati un colpo di scena del genere?