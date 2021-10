Dopo 10 anni l’attore di Harry Potter si mostra così: riuscite a riconoscerlo? Nella saga era completamente diverso.

Harry Potter è una saga cinematografica che ha conquistato grandi e piccini. L’ultimo capitolo, Harry Potter e I doni della morte, la seconda parte, è uscito nel 2011. Da allora sono passati circa 10 anni. Ma nonostante il tempo, la storia del giovane mago continua ad essere inarrestabile.

Ostacolato da tanti personaggi, pronti a distruggerlo, alla fine, Harry, riuscirà a portare la salvezza e ad eliminare il signore oscuro. Nella foto che vi abbiamo mostrato, è presente uno degli attori che nella saga, ha interpretato un nemico del ‘prescelto’. Oggi si mostra così, con un look completamente diverso: riuscite a riconoscerlo?

Leggi anche La star di Harry Potter ha spiazzato i fan: l’annuncio è arrivato soltanto adesso

In Harry Potter era completamente diverso: oggi l’attore si mostra così, lo riconoscete?

Sono passati tanti anni dall’uscita dell’ultimo capitolo di Harry Potter, ma il tempo, non sembra arrestare la saga. Il successo continua ad avvolgere la storia del giovane mago. Una storia che porta gli spettatori nel mondo incantato di Hogwarts, dove, c’è lui, il grande Silente.

Leggi anche In Harry Potter è la professoressa Sibilla Cooman: dopo 14 anni stenterete a riconoscere l’attrice

Harry, insieme ad Hermione Granger e Ron Weasley, riuscirà a distruggere Lord Voldemort. Tra i tanti seguaci che sono stati al servizio di quest’ultimo, c’è anche un personaggio che si è distinto per la sua arroganza. E’ stato proprio l’attore che vediamo in foto ad interpretarlo. Oggi, però, è completamente diverso, e mostra un look differente. L’avete riconosciuto? E soprattutto, avete riconosciuto il suo personaggio?

Ebbene sì, Jason Isaacs nella saga ha interpretato Lucius Malfoy, il padre di Draco. Lucius ha cercato fin dall’arrivo di Harry nella scuola, di mettergli i bastoni fra le ruote. Ma non ci è proprio riuscito e alla fine, fuggirà insieme alla sua famiglia. L’attore ha vestito in modo impeccabile questo ruolo, fino all’ultimo capitolo. Ma la sua carriera è così ricca di ruoli e personaggi, che sarebbe difficile citarli tutti adesso. Isaacs è un attore e doppiatore britannico molto amato in tutto il mondo.