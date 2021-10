Sono diventati genitori di due gemelli: i due attori hanno completamente sorpreso tutti: “Adesso abbiamo raddoppiato i guai”.

Soltanto pochi giorni fa è stata data la notizia che nessuno poteva immaginare. Questo, perchè, fino ad oggi, i neogenitori, non l’avevano annunciato, a quanto pare, proprio a nessuno. L’annuncio è arrivato in modo del tutto improvviso.

I due amatissimi attori sono diventati genitori. E’ stato proprio l’attore a rivelarlo, pubblicando sul suo seguitissimo profilo instagram, una dolcissima foto. Si è mostrato insieme ai due gemellini, e ha scritto a corredo: “Adesso abbiamo raddoppiato i guai“, mostrando la gioia del momento. Ma esattamente, di chi stiamo parlando?

I due attori sono diventati genitori di due gemelli: “Abbiamo raddoppiato i guai”

Una gioia incredibile, condivisa soltanto adesso, dopo la nascita. I due amatissimi attori sono diventati genitori di due meravigliosi gemelli. I fan sono rimasti completamente spiazzati, perchè nessuno dei due aveva rivelato la bellissima notizia. L’annuncio è stato dato in modo del tutto improvviso, con un post social meraviglioso.

Soltanto pochi giorni fa, Bryan Greenberg ha pubblicato uno scatto che ha emozionato e allo stesso tempo sorpreso tutti. L’attore è apparso in un video insieme ai due gemelli e ha scritto a corredo: “Adesso abbiamo raddoppiato i guai“. L’attore, noto per il ruolo di Jake Jagielski nella serie One Tree Hill, è sposato con l’attrice Jamie Chung. Anche la neomamma, poco dopo, ha condiviso uno scatto dolcissimo insieme ai due piccoli arrivati in famiglia.

La coppia si è conosciuta nel 2012, e pochi anni più tardi, nel 2015, sono convolati a nozze. Dopo 6 anni di matrimonio, la notizia più dolce che potevano dare, la famiglia si è allargata. In casa sono arrivati due gemelli, a raddoppiare, come lo stesso attore ha scritto, i guai. Ovviamente, sono state tante le congratulazioni da parte di personaggi del mondo dello spettacolo e anche da parte dei fan. Spiazzati dal dolce arrivo, perchè annunciato senza preavviso, ma felici ed emozionati.