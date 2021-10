Il suo sorriso non è affatto passato inosservato nel corso del GF 10, ma sapete cosa fa oggi? Dopo il successo la decisione incredibile!

Il Grande Fratello, lo sappiamo benissimo, è stato uno dei primi reality ad essere mandato in onda sui nostri schermi. Ed il primo che ancora adesso, a distanza di quasi 20 anni dalla sua messa in onda, continua a riscuotere un successo impressionante.

Sono trascorsi diversi da quando Barbara D’Urso è stata al timone della sedicesima edizione del Grande Fratello, eppure sono davvero tantissime le persone che si augurano che la versione ‘nip’ possa ritornare il più presto possibile sul piccolo schermo. Diciamoci la verità: è così che è nato il ‘reality’ ed è così che siamo abituati a vederlo. Nel corso di questi lunghi anni si sono alternate tantissime edizioni ed abbiamo conosciuti tantissimi concorrenti. Nessuno, però, ha saputo conquistare tutti come lui! Concorrente del GF 10, il giovanissimo albergatore di Vasto ha ammaliato il pubblico italiano con il suo dolcissimo sorriso. Certo, la vittoria non è arrivata per un pelo, ma il successo ottenuto dal reality è stato davvero impressionante. Cosa fa oggi, però?

GF 10, il suo sorriso è indimenticabile: sapete com’è cambiata la sua vita?

Una cosa è certa: il GF 10 è stato ricco di concorrenti davvero indimenticabili. Concorrenti che, a distanza di anni, continuano ad essere ricordati con immenso affetto. È proprio per questo motivo che in questo nostro articolo vogliamo raccontarvi di come è cambiata dopo il successo la vita di uno dei gieffini più amati di quell’edizione. Stiamo parlando proprio di lui: Alberto Baiocco!

Con il suo sorriso e la sua forte simpatia, Alberto Baiocco ha conquistato tutto il pubblico del GF 10. Tanto è vero che, nonostante la mancata vittoria, è riuscita a classificarsi al quarto posto. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata la sua vita dopo il successo? Stando a quanto si apprende da Fanpage – articolo datato 2016 – sembrerebbe che, dopo il forte seguito conseguito dalla sua partecipazione al programma, la vita di Alberto sia fortemente cambiata. Si legge, infatti, che, insieme ai suoi cugini, il bel Baiocco abbia iniziato a gestire un noto e famoso locale dell’Abruzzo.

Ad oggi, non sappiamo se Alberto Baiocco faccia ancora questo lavoro oppure no. Una cosa, però, è certa: ha detto ‘addio’ al mondo dello spettacolo!