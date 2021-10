GF Vip, spiacevolissimo imprevisto per Francesca Cipriani: è disperata, cos’è successo

Spiacevole imprevisto per Francesca Cipriani, è veramente disperata: in questo articolo vi spieghiamo cos’è successo nella casa del GF VIP

Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip c’è stato uno spiacevole imprevisto per l’ex protagonista de “La Pupa e il Secchione”. Francesca è veramente disperata, non se lo sarebbe mai aspettata. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo.

GF VIP 6, spiacevole imprevisto per Francesca Cipriani

Francesca Cipriani è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl ha già partecipato al reality show, anche se è diventata famosa grazie alla vittoria nel reality show “La Pupa e il Secchione”. Nel 2018 ha ad un altro reality show, “L’Isola dei Famosi”, classificandosi al quarto posto.

Adesso la Cipriani ha deciso di rivivere l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Al momento è una delle concorrenti più chiacchierate della sesta edizione. La Cipriani come sempre crea scompiglio e soprattutto fa discutere per i suoi atteggiamenti. Nella casa ha parlato spesso della sua storia d’amore con Alessandro, per il quale sembra aver perso letteralmente la testa. Il fidanzato è stato ospite per una settimana nella casa del Grande Fratello Vip.

La Cipriani, però, è stata protagonista anche di uno spiacevole imprevisto. La gieffina è veramente disperata perchè non se lo sarebbe mai aspettato. Volete sapere cosa l’è successo? Continuate a leggere l’articolo…

Nei giorni scorsi, la Cipriani è spuntata in salone urlando, piangendo e simulando un vero e proprio attacco di panico. Quando si parla di Francesca non è una novità, ma questa volta è successo veramente qualcosa di incredibile. La tinta per sistemare la ricrescita dei capelli ha dato un effetto indesiderato. Il ritocco, infatti, è diventato più “giallo” del resto della chioma, creando nella radice un distacco abbastanza evidente.

La sua reazione è stata ovviamente estrema: “Mi sento male, guarda la testa, sembro una carota!”, ha esclamato la gieffina piangendo in salone. Fortunatamente pare che la Cipriani sia riuscita a rimediare anche grazie all’aiuto delle coinquiline.