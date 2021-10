GF Vip, durante la diretta Manuel fa un gesto per Lulù del tutto inaspettato: al pubblico non è proprio sfuggito.

Siamo entrati nel vivo del gioco. L’atmosfera in casa, spesso, risulta essere molto tesa. I concorrenti del Grande Fratello Vip, avendo personalità molto diverse tra loro, tendono a scontrarsi.

Vivere 24 ore su 24, all’improvviso, con persone che non si conoscono, diventa molto difficile. Da quando il reality è iniziato, più volte, a catturare la nostra attenzione, è stato il rapporto tra Manuel e Lulù. La principessa ha sempre mostrato il forte interesse nei confronti del nuotatore. Ad un certo punto, però, Bortuzzo, si è allontanato. Ma sembrerebbe che, dopo qualche settimana, ci sia stato un forte avvicinamento. Nella diretta di lunedì 25 ottobre, il concorrente ha fatto per Lulù un gesto del tutto inaspettato.

GF Vip, l’inaspettato gesto di Manuel per Lulù: è accaduto durante la diretta

Questa sera ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La scorsa diretta è stata ricca di colpi di scena. La madre di Nicola Pisu, Patrizia Mirigliani, è intervenuta al Gf Vip, per parlare con suo figlio. Donna di grande classe ed eleganza, ha colpito il pubblico.

Ma proprio durante la diretta scorsa, c’è stato qualcosa, che forse, non tutti hanno notato. Manuel ha fatto un gesto per Lucrezia Hailé Selassié, meglio nota come ‘Lulù’. Sappiamo che, tra i due, c’è stato, all’inizio, un forte legame. Bortuzzo, ad un certo punto, si è allontanato. Sembrerebbe, però, che negli ultimi giorni, ci sia stato un avvicinamento. Ora, tornando a noi, durante la diretta di lunedì, Manuel ha catturato l’attenzione per questo inaspettato gesto. Ma cosa ha fatto?

Mentre gli altri concorrenti si alzavano, Lulù si è avvicinata al ragazzo, facendogli una carezza. Ma mentre si allontanava, il nuotatore ha dato un bacio sulla mano della principessa. Anzi, è stato proprio lui a prenderla. Un gesto che non è proprio sfuggito al pubblico e che dimostra la dolcezza del ragazzo. Anche se, negli ultimi giorni, molti lo criticano per questo ‘ritorno tra le braccia di Lucrezia’. Ma cosa succederà tra i due? Lo scopriremo nei prossimi giorni.