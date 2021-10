Gf Vip, i concorrenti hanno ricevuto un messaggio molto misterioso: cosa c’era scritto.

Il Grande Fratello Vip è condotto da Alfonso Signorini. Il conduttore ha già avuto modo di conquistarci nelle edizione passate. Il vincitore del reality, come è già successo, percepirà 100 mila euro. Metà montepremi dovrà devolverlo in beneficenza, ad un’associazione a scelta.

Ovviamente, siamo ancora nel vivo del gioco ed è ancora presto per parlare della finale e di chi potrebbe essere il vincitore. Anche se, il pubblico, ha già delle forti preferenze. Nelle ultime ore, i concorrenti si sono trovati riuniti, per un motivo del tutto inaspettato. In casa, precisamente in giardino, è arrivato un drone, con un biglietto. Al suo interno il messaggio ha ‘spiazzato’ i presenti.

Gf Vip, arriva un messaggio misterioso in casa: i concorrenti non se l’aspettavano

Questa sera ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Come in ogni diretta, ci saranno delle sorprese e dei colpi di scena che potrebbero lasciare tutti stupiti. In casa si sono formate le prime amicizie e anche dei rapporti speciali.

Nelle ultime settimane, al centro dell’attenzione, quello tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Il concorrente ha dichiarato i suoi sentimenti, anche se, la showgirl, sembrerebbe aver mostrato al momento solo un interesse. Nelle ultime ore, i concorrenti si sono ritrovati riuniti per un motivo del tutto inaspettato. E’ arrivato un drone, in giardino, con un biglietto. Alex ha preso la busta e ha letto il messaggio, molto misterioso:

“I nostri cuori sono distanti da troppo tempo e non vedo l’ora di poterti parlare, guardandoti negli occhi”, dice il biglietto. Ovviamente, l’emittente non era segnato, così come anche il destinatario. La dedica potrebbe essere rivolta a qualunque dei concorrenti presenti. Un vero e proprio colpo di scena che ha sorpreso tutti, in modo piacevole. A chi sarà rivolto il messaggio? Forse, nelle prossime ore, potrebbe arrivare qualche indizio.