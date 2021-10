Gf Vip, non poteva passare inosservato: il gesto clamoroso di cui parlano tutti è accaduto nelle ultime ore.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo! Le avventure dei vip nella casa più spiata della tv proseguono, tra liti, discussioni, emozioni e flirt. Le puntate serali sono due, di lunedì e di venerdì sera, ma i telespettatori possono seguire le vicende in diretta 24 ore su 24! E sono stati proprio i fan più attenti a porre l’attenzione su un gesto di uno dei concorrenti.

Un gesto che non è passato inosservato e che ha fatto un bel po’ discutere gli utenti, soprattutto su Twitter, dove i telespettatori sono soliti commentare la diretta. Scopriamo di cosa si tratta e cosa è successo.

GF Vip, il gesto clamoroso ha fatto molto discutere: è successo tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan

Questa è l’edizione delle coppie – non coppie! Da Manuel e Lulù a Gianmaria e Sophie, fino ad arrivare a Miriana e Nicola: sono tanti i flirt nati nella casa del GF vip, ma nessuna storia, al momento, sembra decollare. A proposito di Nicola Pisu e Miriana Trevisan, nelle scorse ore c’è stata una scena che ha colpito particolarmente il pubblico. Si tratta di un gesto che Nicola ha voluto fare per stare più vicino alla Trevisan, della quale ha più volte ammesso di essere innamorato.

Il figlio di Patrizia Mirigliani ha deciso di dormire accanto a lei, ma non nel letto! Le immagini, diventati virali sul web, mostrano che il concorrente ha dormito per terra, tenendo la mando a Miriana. Un gesto dolce, quello di Nicola, ma che ha fatto un bel po’ discutere: su Twitter, in molti hanno definito la decisione di Pisu “esagerata” e c’è anche chi ha accusato Miriana. Per molti, quest’ultima non avrebbe dovuto permettere a Nicola di dormire lì. La showgirl, però, ha cercato di fargli cambiare idea: “Non voglio che dormi lì, per me il sonno è sacro“. Nicola, però, non ha sentito ragioni, scegliendo di dormire lì per sua iniziativa. Un modo per farsi perdonare per non aver compreso un momento no della concorrente.

E voi, cosa ne pensate della storia tra Nicola e Miriana? Secondo voi nascerà un vero amore tra i due concorrenti del GF Vip 6?