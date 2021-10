La clinica della pelle, Louise sotto choc: immagini tremende!

La clinica della pelle, Louise è completamente sotto choc: le immagini mostrate nel programma sono tremende, una tragedia!

Quanti pazienti abbiamo conosciuto a La clinica della Pelle? Decisamente tantissimi! E quanti, purtroppo, hanno deciso di rivolgersi alla dottoressa Emma Craythorne perché fortemente tormentati dal problema che attanagliava la loro pelle? Altrettanto diversi! La giovane Louise è tra questi. Scopriamo la sua storia.

Quando è entrata a far parte del programma La Clinica della pelle, Louise aveva 28 anni. E, purtroppo, non viveva affatto una vita tipica delle ragazze della sua età. Era circondata dall’affetto dei suoi genitori e dall’amore del suo ragazzo Brandon, è vero, eppure la giovane Louise non era affatto felice. Da diverso tempo, la ragazza soffriva di eczema su tutto il corpo. E questo, purtroppo, l’ha costretta a svolgere una vita piuttosto ritirata e isolata. “Adoro socializzare, ma non esco più, non lavoro più e sono tornata a vivere con i miei genitori. Questo mi crea imbarazzo”, ha detto Louise alle telecamere del programma. La giovane ha raccontato di soffrire di questa gravissima malattia della pelle da tutta la vita. E che, sin dall’età di 5 anni, ha fatto uso di crema a base di cortisone. Scopriamo insieme il suo percorso.

Louise a La Clinica della pelle: eczema terribile, l’aiuto della dottoressa è stato prezioso

Entrata nello studio della dottoressa Emma Craythorne, Louise ha raccontato il suo dramma: da sempre malata di eczema, ha iniziato a fare uso di crema cortisoniche, ma di aver deciso di interrompere da un momento all’altro. Al momento della sua partecipazione a La clinica della pelle, erano trascorsi 2/3 mesi dal brusco stop, eppure la ragazza ha raccontato di non aver mai trovato giovamento!

Il percorso di Louise con la dottoressa Emma Craythorne è stato piuttosto intenso. A distanza di qualche mese dalla sua prima visita, la giovane è ritornata nello studio della dermatologa ed ha ricevuto una bruttissima notizia: la pelle era peggiorata ancora di più. È proprio per questo motivo che la Craythorne ha deciso di agire in modo specifico: farle utilizzare una crema idratante ed antibiotici, per lenire l’infiammazione, ed in seguito agire con farmaci immunosopressori. Una cura, da come si può chiaramente comprendere, piuttosto aggressiva, ma che ha portato subito i primi risultati. Ritornata per la visita di controllo, la pelle di Louise è apparsa decisamente migliorata. E, dopo due settimana dall’inizio della cura con gli immunosoppressori, si è mostrata molto più raggiante. “Mi ha cambiato la vita”, ha detto Louise.

Il percorso, senza alcun dubbio, è solo all’inizio. I risultati, però, si vedono tutti! Ci auguriamo che adesso Louise abbia finalmente ritrovato il sorriso.