La famosa attrice racconta il terribile dramma: “Ho rischiato di morire”

La famosa attrice racconta il terribile dramma vissuto: “Ho rischiato di morire”, di seguito vi riportiamo le sue parole

Lei è una vera e propria star, ma sola adesso ha voluto raccontare il terribile dramma vissuto. L’attrice ha raccontato di aver rischiato di morire. La sua confessione lascia tutti a bocca aperta.

L’attrice famosa e il terribile dramma: “Ho rischiato di morire”

La nota star del cinema racconta in un’intervista il terribile dramma vissuto. “Ho rischiato di morire“, esclama l’attrice. Le sue parole colpiscono il pubblico, lasciando tutti a bocca aperta. Molti infatti conoscono la sua carriera, pochi la sua storia. Ma volete sapere di chi stiamo parlando?

Lei è Gwyneth Paltrow, attrice e imprenditrice statunitense, nonché vincitrice del premio Oscar e del Golden Globe come miglior attrice per il film “Shakespeare in love” del 1999. La sua carriera è lunghissima e soprattutto costellata di successi. Molti conoscono i suoi film, ma pochi conoscono il terribile dramma vissuto nella vita privata.

Gwyneth l’ha confessato in una puntata del podcast di Spotify, “Armchair Expert”. L’attrice ha raccontato i momenti che hanno preceduto il parto della figlia Apple, avuta dalla storia d’amore con Chris Martin, frontman dei Coldplay.

L’attrice racconta di aver vissuto attimi terribili prima del parto: “Quando è nata Apple è stato spaventoso, stavo quasi per morire. Entrambe le gravidanze sono finite con un cesareo, ma la prima è stata un’emergenza. È successo tutto di corsa, stavo malissimo, ho davvero rischiato la vita”. Un’esperienza che fortunatamente adesso la Paltrow può ricordare e soprattutto raccontare. Attimi di paura che appartengono solo al passato. Oggi sia lei che la figlia sono vive e tra di loro c’è anche un bellissimo rapporto.

La Paltrow ha parlato anche dell’ossessione del corpo dopo aver affrontato una gravidanza: “Ringrazio il Cielo che quando sono nati i miei figli non ci fossero ancora i social network. Oggi pare che tutte, due settimane dopo aver partorito, debbano avere gli addominali scolpiti e che sia tu sbagliata, se invece non li hai”. Un atteggiamento sicuramente nocivo e da condannare secondo l’attrice: “Ma quel che c’è di sbagliato è questo modo di vedere le cose”.