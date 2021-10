Ricordate l’ex allieva di Amici dai riccioli d’oro, Martha Rossi? Dopo l’avventura nel talent di Maria De Filippi la sua carriera è letteralmente esplosa! Ecco cosa fa oggi!

In tanti ricorderanno quella dolce e sorridente allieva di Amici di Maria De Filippi. Martha Rossi, impossibile dimenticarla.

Ha partecipato al famoso talent show nel 2007, l’edizione vinta da Marco Carta. La giovane Martha nel corso della sua avventura televisiva incise la sua prima canzone inedita, Splendi, ed ebbe un successo enorme! Dopo la partecipazione ad Amici, Martha ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo: notata dal cantante Edoardo Bennato, è entrata a far parte del Musical ‘Peter Pan’. Interpretò il ruolo di Wendy! Nel corso degli anni ha pubblicato nuovi brani ed è entrata nel cast di altri Musical di successo. Ed oggi?

Ricordate Martha Rossi? Ad ‘Amici’ emozionava tutti con la sua voce: cosa fa e com’è diventata

Aveva solo 19 anni quando è entrata a far parte di Amici di Maria De Filippi. La sua carriera da cantante era già avviata: cominciò a soli 6 anni, vincendo diversi concorsi di canto di prestigio. Era chiama ‘Bambina prodigio’ per le sue innate dote vocali. Amici è stato però il punto zero della carriera, dove tutto è iniziato…

Martha Rossi, ex allieva del famoso talent show, oggi è molto attiva sui social network. Oltre 50 mila persone la seguono su Instagram, su Youtube oltre 102 mila! Seguita ed apprezzata, condivide sul web la sua vita attraverso i vlog!

Martha è felicemente fidanzata con Luca Lattanzio, anche lui noto nel mondo Youtube, è un Video maker.

Ad Amici 2007, insieme a lei, parteciparono grandi artisti che hanno lasciato il segno! Ricordiamo Roberta Bonanno, Marco Carta, Cassandra De Rosa, Susy Fuccillo, Antonino Lombardo, Simonetta Spiri.