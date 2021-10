Michelle Hunziker, il retroscena su Eros Ramazzotti che non tutti conoscono: “Mia madre diceva ‘questa è matta’”.

Insieme hanno formato una delle coppie più amate di sempre. Un matrimonio da sogno, al castello Orsini- Odescalchi di Bracciano, nell’aprile del 1998. Ma solo ora Michelle Hunziker ha rivelato un retroscena inedito sulla sua storia con Eros Ramazzotti.

L’inizio della loro storia d’amore è segnato da incredibili coincidenze, una delle quali vi lascerà senza parole. Al settimanale femminile F, l’amatissima conduttrice si è lasciata andare ai ricordi, raccontando un aneddoto sul suo ex marito. Scopriamo insieme le sue parole

Michelle Hunziker e la storia d’amore con Eros Ramazzotti: il retroscena che non tutti conoscono

“Nella prima parte della mia vita sembrava tutto scritto, con coincidenze incredibili”. È così che Michelle Hunziker descrive gli inizi della sua storia con Eros Ramazzotti. Si, perché a quanto pare il loro amore era destinato a nascere e lei lo sapeva da un bel po’ di tempo. “A 9 anni, guardando la tv, ho deciso che avrei sposato il papà di Aurora Eros Ramazzotti“, racconta la showgirl, aggiungendo la reazione incredula della sua mamma: “Mi diceva ma questa è matta!'”

Il sogno di quella bambina, invece, si è realizzato e Michelle ha sposato il cantante, dal quale ha avuto una splendida figlia, Aurora, oggi 24 enne. Una storia d’amore intensa, entrata in crisi a causa del periodo buio vissuto dalla Hunziker: per circa 5 anni, la showgirl entrò a far parte di una setta religiosa. “Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Questa dualità mi uccideva. Nel frattempo facevo Zelig e quindi dovevo ridere sul palco. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro. Lì è successo tutto”, ha raccontato a F.

Di recente, Michelle ed Eros si sono mostrati insieme in compagnia della figlia Aurora, per un pranzo in un noto ristorante di Brescia. Un segno dell’armonia e dell’affetto che lega ancora i due ex coniugi.