Miguel Herran, Rio de La Casa di Carta e Christian in Elite, ha trovato l’amore in Italia: chi è la sua fidanzata.

Tokyo è solo un lontano ricordo ormai? L’attore de La Casa di Carta ha trovato l’amore in Italia! La storia, raccontata da Very Inutil People, è davvero romantica.

Parliamo di Miguel Herran, il giovane che interpreta Rio nella famosissima serie televisiva spagnola. Il classe 1996 è noto al pubblico anche per il suo ruolo in Elite! Di Malaga, nei prossimi mesi potremmo beccarlo spesso in Italia: secondo quanto rivela il portale Very Inutil People, l’attore spagnolo ha trovato l’amore nel Bel Paese!

La Casa di Carta, ‘Rio’ trova l’amore in Italia? Chi è la fidanzata di Miguel Herran

Il celebre attore spagnolo Miguel Herran si è innamorato a prima vista!

Il portale Very Inutil People racconta, nel dettaglio, com’è nata la love story tra l’attore ed una giovane italiana di nome Matilde. Lei di Firenze, classe ’96: i due si sarebbero conosciuti a Siviglia, città in cui lei si trovava per l’Erasmus. Dopo essersi incontrati più volte, per caso, Miguel avrebbe deciso di fare un passo verso di lei. L’avrebbe invitata a casa sua per bere qualcosa insieme, rivela il portale.

L’attore è rimasto colpito dalla ragazza a tal punto da scriverle alcuni messaggi successivamente: lei è tornata in Spagna per rivederlo. Oggi i due, a quanto pare, vivono una magnifica love story. Sono state fatte anche le presentazioni in famiglia!

Purtroppo per i fan più curiosi, non ci sono ulteriori dettagli sulla presunta love story, che, sentita così, sembra una romantica vicenda da film! Miguel ci tiene molto alla sua privacy: al momento c’è massima riservatezza, presto i due usciranno allo scoperto anche sui social network?